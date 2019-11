Radoi, favorit pentru a deveni noul selectioner! Conditia ESENTIALA pusa de antrenorul de la tineret pentru a accepta postul de la seniori

FRF cauta un nou selectioner dupa despartirea de Cosmin Contra, iar Mirel Radoi pare a avea cele mai mari sanse de a fi numit.

Potrivit DigiSport, Comitetul Executiv al FRF se va reuni marti pentru a-l propune pe Radoi ca viitor selectioner al nationalei de seniori si pentru a supune la vot alegerea lui Mirel Radoi. Membrii Comisiei Tehnice se vor reuni astazi in cadrul unei sedinte pentru a alege numele viitorului selectioner, dar conform sursei citate acesta va fi Mirel Radoi.

Mirel Radoi nu ar avea pretentii de natura financiara legate de trecerea sa de la nationala de juniori la cea de seniori, insa va pune o conditie esentiala. Potrivit GazeteiSporturilor, Radoi vrea sa aiba in noul contract o clauza conform careia i se va permite sa conduca nationala olimpica a Romaniei la Jocurile Olimpice din 2020.

Conditia lui Radoi ar putea reprezenta o problema pentru FRF. In eventualitatea in care Romania va trece de play-off-ul Nations League si se va califica la EURO 2020, lui Radoi ii va ramane la dispozitie un timp foarte scurt pentru a pregati nationala olimpica. Campionatul European se va desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie, in timp ce Jocurile Olimpice se vor desfasura in perioada 24 iulie - 9 august.