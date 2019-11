ULTIMA ORA | Radoi a cerut timp de gandire pentru a prelua postul de selectioner! Maine se ia decizia finala

Comisia Tehnica a FRF a decis sa-l propuna pe Mirel Radoi pentru postul de selectioner.

Mirel Radoi a cerut timp de gandire 24 de ore. Maine, va avea loc sedinta Comitetului Executiv al FRF, sedinta in care se va vota propunerea Comisiei Tehnice. In eventualitatea foarte probabila in care Radoi va accepta, tehnicianul va incepe sa isi aleaga staff-ul alaturi de care va pregati meciurile din play-off-ul Nations League, partide de care depinde calificarea Romaniei la EURO 2020.

Mirel Radoi a reusit sa califice reprezentativa Under 21 la EURO 2019, unde a ajuns pana in semifinalele competitiei, performanta ce a insemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani! In total, pe banca selectionatei U21, Mirel Radoi a bifat 15 partide, reusind sa castige 9 dintre ele si sa bifeze trei remize.