România ar fi putut să întâlnească din nou reprezentativa din Kosovo în grupa din Liga Națiunilor. Partidele disputate de tricolori împotriva kosovarilor au fost extrem de tensionate.

Motivul pentru care România a evitat Kosovo

Kosovo și Suedia au fost ultimele dintre cele 16 naționale extrase din Liga B. Nordicii ar fi trebuit să ajungă, după ordinea tragerii la sorți, în grupa B3, iar Kosovo în B4, unde a fost repartizată și România.

Prezența Bosniei în B4 a făcut ca reprezentativa din Kosovo să fie mutată automat în B3. UEFA a hotărât ca cele două foste componente ale Iugoslaviei să nu se întâlnească direct din cauza tensiunilor politice.

România a avut și ea probleme cu Kosovo

În ultimii trei ani, România a înfruntat Kosovo în patru meciuri oficiale: Kosovo - România 0-0 (16 iunie 2024, preliminarii EURO 2024), România - Kosovo 2-0 (12 septembrie, preliminarii EURO 2024), Kosovo - România 0-3 (6 septembrie 2024, Liga Națiunilor) și România - Kosovo 3-0 (15 noiembrie 2024, Liga Națiunilor).

Toate confruntările au fost tensionate din cauza scandărilor politice ale suporterilor. Apogeul a fost atins la ultima confruntare, când kosovarii au ieșit de pe teren în prelungiri fără acordul arbitrului, acuzând un comportament rasist din partea fanilor români. România a câștigat la masă verde cu 3-0!

Grupele din Liga Națiunilor

Liga A:

A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia.

Franța, Italia, Belgia, Turcia. A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia.

Germania, Olanda, Serbia, Grecia. A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia.

Spania, Croația, Anglia, Cehia. A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor.

Liga B:

B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord.

Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord. B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord.

Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord. B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo.

Israel, Austria, Irlanda, Kosovo. B4: Polonia*, Bosnia, România, Suedia.

Liga C:

C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino.

Albania, Finlanda, Belarus, San Marino. C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar.

Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar. C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova.

Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova. C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg sau Malta.

Liga D: