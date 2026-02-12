A plecat Edward Iordănescu de la echipa națională și, odată cu el, ne-a părăsit și norocul proverbial al familiei Iordănescu!

Glumind puțin, așa se explică faptul că, în această seară, România a nimerit într-o grupă infernală pentru Nations League, ediția 2026-2027. Pentru că tricolorii vor întâlni echipe foarte puternice: Polonia, Bosnia și Suedia!

Chiar dacă, în mod clar, vom avea niște meciuri foarte disputate, în această serie, ne putem încuraja, deocamdată, cu bilanțului istoric cu viitoarele noastre adversare. Pentru că, excluzând cazul Suediei, avem un bilanț pozitiv cu Polonia, iar cu Bosnia suntem „bară la bară“, după cum se poate vedea mai jos.

*Polonia – România

7 victorii Polonia – 15 egaluri – 15 victorii România

*Bosnia - România

4 victorii România – 0 egaluri – 4 victorii Bosnia

*Suedia – România

7 victorii Suedia – 2 remize – 3 victorii România