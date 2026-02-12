România va avea trei adversare dificile în Nations League, ediția 2026-2027, competiția care oferă opțiunea salvatoare pentru calificarea la EURO 2028.

Misiune dificilă pentru România în Nations League

Tricolorii au picat în Grupa a 4-a, din Liga 4, unde vor întâlni Polonia, Bosnia și Suedia. Toate cele trei reprezentative sunt adversare dificile pentru naționala țării noastre.

România se va întâlni din nou cu Robert Lewandowski, atacantul Barcelonei și căpitanul Poloniei. Ultimele două partide contra polonezilor s-au disputat în preliminariile pentru CM 2018. Atunci Lewandowski & co. au avut câștig de cauză de două ori: 3-0 și 3-1! Vârful Barcelonei, atunci la Bayern Munchen, a marcat cinci goluri din șase!

România a ieșit șifonată și din ultimele două confruntări contra Bosniei, care au avut loc în 2025 în campania preliminară pentru CM 2026. Bosniacii conduși de Edin Dzeko s-au impus în două rânduri, 1-0 și 3-1, iar tricolorii au ajuns astfel să depindă de barajul cu Turcia (26 martie) pentru a se califica la CM 2026.

De asemenea, chiar dacă a venit din urma a patra, Suedia va fi și ea, teoretic, un adversar redutabil pentru România. Viktor Gyokeres de la Arsenal și Alexander Isak de la Liverpool sunt marile staruri ale suedezilor. Nordicii i-au învins și ei pe tricolori în ultimele două întâlniri, 2-0 și 2-1, din preliminariile pentru EURO 2020.

Grupele din Liga Națiunilor

Liga A:

A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia.

Germania, Olanda, Serbia, Grecia. A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia.

Liga B:

B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord.

Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord. B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo.

Liga C:

C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino.

Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar. C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova.

Liga D: