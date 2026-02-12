Tragerea la sorți a fost nefastă pentru „tricolori”, care vor da piept cu echipe puternice, inclusiv cu Robert Lewandowski, Edin Dzeko și Alexander Isak.
Sport.ro vă prezintă ultimele rezultate oficiale ale României împotriva celor trei adversari. Este demn de menționat că nu au fost luate în calcul meciurile amicale.
Cum s-au descurcat „tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia în trecut
VS Bosnia și Herțegovina:
- 15 Nov 2025: Bosnia – România 3-1, Calificări Cupa Mondială
- 21 Mar 2025: România – Bosnia 0-1, Calificări Cupa Mondială
- 26 Sep 2022: România – Bosnia 4-1, Liga Națiunilor
- 07 Jun 2022: Bosnia – România 1-0, Liga Națiunilor
- 03 Jun 2011: România – Bosnia 3-0, Calificări Campionatul European
- 26 Mar 2011: Bosnia – România 2-1, Calificări Campionatul European
- 07 Jun 2003: România – Bosnia 2-0, Calificări Campionatul European
- 07 Sep 2002: Bosnia – România 0-3, Calificări Campionatul European
VS Polonia:
- 10 Jun 2017: Polonia – România 3-1, Calificări Cupa Mondială
- 11 Nov 2016: România – Polonia 0-3, Calificări Cupa Mondială
- 06 Sep 1995: Polonia – România 0-0, Calificări Campionatul European
- 29 Mar 1995: România – Polonia 2-1, Calificări Campionatul European
- 10 Oct 1948: Polonia – România 0-0, Cupa Balcanică
VS Suedia:
- 15 Nov 2019: România – Suedia 0-2, Calificări Campionatul European
- 23 Mar 2019: Suedia – România 2-1, Calificări Campionatul European
- 10 Jul 1994: Suedia – România 2-2, Cupa Mondială (sfert de finală, Suedia câștigă la penalty-uri 5-4)
- 09 Jun 1983: Suedia – România 0-1, Calificări Campionatul European
- 08 Sep 1982: România – Suedia 2-0, Calificări Campionatul European
România va disputa cele șase partide ale fazei grupelor în doar două „ferestre” internaționale, la finalul lui septembrie, începutul lui octombrie și noiembrie.