Tragerea la sorți a fost nefastă pentru „tricolori”, care vor da piept cu echipe puternice, inclusiv cu Robert Lewandowski, Edin Dzeko și Alexander Isak.

Sport.ro vă prezintă ultimele rezultate oficiale ale României împotriva celor trei adversari. Este demn de menționat că nu au fost luate în calcul meciurile amicale.

Cum s-au descurcat „tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia în trecut

VS Bosnia și Herțegovina:

15 Nov 2025: Bosnia – România 3-1, Calificări Cupa Mondială

21 Mar 2025: România – Bosnia 0-1, Calificări Cupa Mondială

26 Sep 2022: România – Bosnia 4-1, Liga Națiunilor

07 Jun 2022: Bosnia – România 1-0, Liga Națiunilor

03 Jun 2011: România – Bosnia 3-0, Calificări Campionatul European

26 Mar 2011: Bosnia – România 2-1, Calificări Campionatul European

07 Jun 2003: România – Bosnia 2-0, Calificări Campionatul European

07 Sep 2002: Bosnia – România 0-3, Calificări Campionatul European

VS Polonia:

10 Jun 2017: Polonia – România 3-1, Calificări Cupa Mondială

11 Nov 2016: România – Polonia 0-3, Calificări Cupa Mondială

06 Sep 1995: Polonia – România 0-0, Calificări Campionatul European

29 Mar 1995: România – Polonia 2-1, Calificări Campionatul European

10 Oct 1948: Polonia – România 0-0, Cupa Balcanică

VS Suedia:

15 Nov 2019: România – Suedia 0-2, Calificări Campionatul European

23 Mar 2019: Suedia – România 2-1, Calificări Campionatul European

10 Jul 1994: Suedia – România 2-2, Cupa Mondială (sfert de finală, Suedia câștigă la penalty-uri 5-4)

09 Jun 1983: Suedia – România 0-1, Calificări Campionatul European

08 Sep 1982: România – Suedia 2-0, Calificări Campionatul European

România va disputa cele șase partide ale fazei grupelor în doar două „ferestre” internaționale, la finalul lui septembrie, începutul lui octombrie și noiembrie.