Denis Drăguș a marcat de două ori și a ridicat mari speranțe pentru viitorul naționalei, iar prestația sa l-a făcut pe Bogdan Stancu, fostul golgheter al „tricolorilor”, să zâmbească.



„Motanul” și urmașul său?



„Mi s-a mai spus că semănăm. Da, am mai auzit asta”, a declarat Stancu pentru Sport.ro, după ce mai multe voci l-au comparat cu Drăguș.



Supranumit „Motanul”, Stancu a fost o piesă de bază a naționalei între 2009 și 2018, cu 53 de selecții și 14 goluri, evoluând pentru echipe precum FCSB, Galatasaray și Gençlerbirliği.



Drăguș, dublă în Cipru - România



La Nicosia, echipa lui Mircea Lucescu a început perfect. După doar 91 de secunde, Drăguș a profitat de o gafă a defensivei cipriote și a deschis scorul.



În minutul 18, același atacant a reușit dubla, după o cursă spectaculoasă și o scăriță elegantă. România părea să controleze jocul, dar Cipru a revenit prin Loizou, înainte ca Charalampous să stabilească scorul final, 2-2, în minutul 77.

