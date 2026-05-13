Partida ”U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, va avea loc miercuri, de la 20:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cele două formații se vor lupta pentru campionat și cupă în acest final de sezon

Alexandru Mitriță, mesaj încurajator pentru Universitatea Craiova

Fostul fotbalist al oltenilor a transmis un mesaj de încurajare către jucătorii lui Filipe Coelho. Alexandru Mitriță a anunțat că își susține foștii colegi de la distanță.

„Leilor, vă salut. Ați ajuns acolo unde vă este locul, mai aveți două finale, două meciuri foarte importante. Numai voi știți cât ați muncit ca să ajungeți acolo.

Ați trecut momente bune și prin momente mai puțin bune, dar important este ca în aceste două meciuri să credeți în voi, să jucați cu inima, să jucați pentru suporteri. Vă garantez și vă asigur că nu ați mai trăit niciodată asemenea momente alături de acești suporteri minunați.

Aduceți-ne cupa și campionatul acasă și după aceea veți vedea cum veți fi tratați.

Înseamnă foarte mult pentru echipă și pentru oraș și înseamnă foarte mult pentru cât ați muncit voi de-a lungul anului. V-am urmărit, sunt tare mândru de voi și îmi doresc din toată inima să aduceți cele două trofee acasă. Aveți grijă de voi, luptați pentru culori, pentru acest tricou și luptați ca să vă rămână numele în istoria acestei echipe. Nu uitați că sunt alături de voi cu sufletul, chiar dacă nu pot să fiu prezent, îmi doresc din toată inima să câștigați.

Forța Știința și titlul și cupa să vină acasă, vă pup.”, a fost mesajul lui Alexandru Mitriță, postat de Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook.