Partida ”U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, va avea loc miercuri, de la 20:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Cele două formații se vor lupta pentru campionat și cupă în acest final de sezon
Alexandru Mitriță, mesaj încurajator pentru Universitatea Craiova
Fostul fotbalist al oltenilor a transmis un mesaj de încurajare către jucătorii lui Filipe Coelho. Alexandru Mitriță a anunțat că își susține foștii colegi de la distanță.
„Leilor, vă salut. Ați ajuns acolo unde vă este locul, mai aveți două finale, două meciuri foarte importante. Numai voi știți cât ați muncit ca să ajungeți acolo.
Ați trecut momente bune și prin momente mai puțin bune, dar important este ca în aceste două meciuri să credeți în voi, să jucați cu inima, să jucați pentru suporteri. Vă garantez și vă asigur că nu ați mai trăit niciodată asemenea momente alături de acești suporteri minunați.
Aduceți-ne cupa și campionatul acasă și după aceea veți vedea cum veți fi tratați.
Înseamnă foarte mult pentru echipă și pentru oraș și înseamnă foarte mult pentru cât ați muncit voi de-a lungul anului. V-am urmărit, sunt tare mândru de voi și îmi doresc din toată inima să aduceți cele două trofee acasă. Aveți grijă de voi, luptați pentru culori, pentru acest tricou și luptați ca să vă rămână numele în istoria acestei echipe. Nu uitați că sunt alături de voi cu sufletul, chiar dacă nu pot să fiu prezent, îmi doresc din toată inima să câștigați.
Forța Știința și titlul și cupa să vină acasă, vă pup.”, a fost mesajul lui Alexandru Mitriță, postat de Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook.
Mitriţă este fotbalistul lui Zhejiang și are 2 goluri marcate în 6 partide în acest sezon, în care a fost și suspendat după incidentul cu trasul de păr al unui adversar.
Zhejiang se află pe locul 8, cu 10 puncte. Chengdu Rongcheng este lider, cu 31 de puncte, urmată de Chongqing Tonglianglong, 20 de puncte, Dalian Yingbo, 18 puncte, Yunnan Yukun, 16 puncte etc.
Cum s-au calificat Cluj și Craiova în finală
"Şepcile roşii" au avut un parcurs solid în acest sezon. După ce au trecut de fazele eliminatorii, în semifinale, clujenii au obţinut o victorie dramatică în faţa celor de la FC Argeş, în deplasare, impunându-se cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar.
Oltenii au confirmat şi ei statutul de echipă puternică în acest sezon, eliminând în sferturi CFR Cluj (3-1) şi reuşind apoi să treacă, după un meci intens, de Dinamo Bucureşti în semifinale, scor 1-1 (calificare decisă ulterior în favoarea craiovenilor, tot la loviturile de departajare).
Bergodi vs Coelho, doi antrenori străini în lupta pentru trofeu
Numit în funcţie la Universitatea Craiova în noiembrie anul trecut, portughezul Filipe Coelho se află, la 45 de ani, în faţa primului trofeu major din carieră în calitate de antrenor principal, anterior pregătind doar cluburi din ţara natală, fără anvergura luptei pentru o cupă naţională.
În schimb, Cristiano Bergodi are un avantaj de experienţă la nivel înalt când vine vorba de trofee! Italianul are deja în vitrina personală două trofee Cupa României (2022 şi 2023) cucerite cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, plus Supercupa României (2007 şi 2022), prima oară cu Rapid, apoi cu covăsnenii! În plus, Bergodi a mai jucat o finală de Cupă la noi cu FC Naţional (2006).