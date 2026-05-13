Simona Halep a comentat cu surprindere și cu zâmbetul pe buze aflarea veștii că Sorana Cîrstea a reușit să revină de la 0-1 la seturi și să elimine din turneul WTA 1000 de la Roma ocupanta primei poziții a clasamentului mondial, Arina Sabalenka.
Simona Halep, despre Sorana Cîrstea, în 2026: „Poate că a scăpat de presiune și tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt.”
„E un rezultat fabulos că a câștigat împotriva numărului unu mondial. Sorana întotdeauna a jucat bine și se pare că anul acesta joacă și mai bine.
Poate că a scăpat de presiune și tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt. O felicit și îi doresc mult succes în continuare,” a spus fostul număr unu WTA despre performanța atinsă, la 36 de ani, de fosta sa colegă în echipa națională a României.
Simona Halep, încrezătoare în viitorul tenisului românesc, deși probabilitățile indică un regres
Analizând posibilul „vid” care s-ar putea face resimțit în viitorul apropiat al tenisului românesc, după o generație extraordinară, care a văzut un lider mondial, două titluri de mare șlem și numeroase sportive care au rezistat ani buni în top 50 și top 100 WTA, Simona Halep a afirmat că nu îi face plăcere să vorbească despre acest subiect.
În același timp însă Halep crede că probabilitățile nefavorabile pot fi răsturnate atât timp cât juniorii cred în visurile lor, muncesc asiduu pentru ele și capătă încrederea necesară pentru a concura la cel mai înalt nivel.
„Nu îmi face plăcere să vorbesc eu despre acest subiect, pentru că nu știu ce să spun. Într-adevăr, poate că nu sunt atât de mulți sportivi care vin la un nivel înalt, dar eu am încredere că, dacă sportivii o să muncească și o să aibă încredere în ei, vor avea rezultate frumoase,” s-a poziționat Simona Halep referitor la una dintre temele delicate ale tenisului românesc din ultimii ani.
Simona Halep a strâns șaizeci și patru de săptămâni ca număr unu mondial și a rezistat, fără pauză, șapte ani și jumătate în top 10 WTA.