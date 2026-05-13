VIDEO Simona Halep, deschisă față de Sorana Cîrstea: „Poate că a scăpat.” Ce spune despre următoarea generație în tenis

Simona Halep, deschisă față de Sorana Cîrstea: „Poate că a scăpat.” Ce spune despre următoarea generație în tenis Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep se bucură să o vadă pe Sorana Cîrstea performând la cel mai înalt nivel pe zgura de la Roma.

TAGS:
Simona HalepTenis WTAWTA RomaSorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Simona Halep a comentat cu surprindere și cu zâmbetul pe buze aflarea veștii că Sorana Cîrstea a reușit să revină de la 0-1 la seturi și să elimine din turneul WTA 1000 de la Roma ocupanta primei poziții a clasamentului mondial, Arina Sabalenka.

Simona Halep, despre Sorana Cîrstea, în 2026: „Poate că a scăpat de presiune și tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt.”

„E un rezultat fabulos că a câștigat împotriva numărului unu mondial. Sorana întotdeauna a jucat bine și se pare că anul acesta joacă și mai bine.

Poate că a scăpat de presiune și tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt. O felicit și îi doresc mult succes în continuare,” a spus fostul număr unu WTA despre performanța atinsă, la 36 de ani, de fosta sa colegă în echipa națională a României.

Simona Halep

  • Halep 4 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Simona Halep, încrezătoare în viitorul tenisului românesc, deși probabilitățile indică un regres

Analizând posibilul „vid” care s-ar putea face resimțit în viitorul apropiat al tenisului românesc, după o generație extraordinară, care a văzut un lider mondial, două titluri de mare șlem și numeroase sportive care au rezistat ani buni în top 50 și top 100 WTA, Simona Halep a afirmat că nu îi face plăcere să vorbească despre acest subiect.

În același timp însă Halep crede că probabilitățile nefavorabile pot fi răsturnate atât timp cât juniorii cred în visurile lor, muncesc asiduu pentru ele și capătă încrederea necesară pentru a concura la cel mai înalt nivel.

„Nu îmi face plăcere să vorbesc eu despre acest subiect, pentru că nu știu ce să spun. Într-adevăr, poate că nu sunt atât de mulți sportivi care vin la un nivel înalt, dar eu am încredere că, dacă sportivii o să muncească și o să aibă încredere în ei, vor avea rezultate frumoase,” s-a poziționat Simona Halep referitor la una dintre temele delicate ale tenisului românesc din ultimii ani.

Simona Halep a strâns șaizeci și patru de săptămâni ca număr unu mondial și a rezistat, fără pauză, șapte ani și jumătate în top 10 WTA.

Sorana Cîrstea

  • Cirstea ostapenko
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Lionel Messi, salariu amețitor la Inter Mimai: câștigă dublu acum
Lionel Messi, salariu amețitor la Inter Mimai: câștigă dublu acum
Dinamo l-a transferat pe fratele starului de la FC Barcelona!
Dinamo l-a transferat pe fratele starului de la FC Barcelona!
Alexandru Mitriță, mesaj special înaintea finalei Cupei României, ”U” Cluj - Universitatea Craiova
Alexandru Mitriță, mesaj special înaintea finalei Cupei României, ”U” Cluj - Universitatea Craiova
WTA confirmă: Sorana Cîrstea, pe urmele Simonei Halep. „Imposibilul” devine din ce în ce mai probabil
WTA confirmă: Sorana Cîrstea, pe urmele Simonei Halep. „Imposibilul” devine din ce în ce mai probabil
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Materazzi, discurs fantastic despre Chivu în ziua finalei Cupei Italiei: "Îi provoc pe fanii lui Inter să-mi zică asta"
Materazzi, discurs fantastic despre Chivu în ziua finalei Cupei Italiei: "Îi provoc pe fanii lui Inter să-mi zică asta"
Lionel Messi, salariu amețitor la Inter Mimai: câștigă dublu acum
Lionel Messi, salariu amețitor la Inter Mimai: câștigă dublu acum
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Dinamo l-a transferat pe fratele starului de la FC Barcelona!
Dinamo l-a transferat pe fratele starului de la FC Barcelona!
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!