Simona Halep a comentat cu surprindere și cu zâmbetul pe buze aflarea veștii că Sorana Cîrstea a reușit să revină de la 0-1 la seturi și să elimine din turneul WTA 1000 de la Roma ocupanta primei poziții a clasamentului mondial, Arina Sabalenka.

Simona Halep, despre Sorana Cîrstea, în 2026: „Poate că a scăpat de presiune și tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt.”

„E un rezultat fabulos că a câștigat împotriva numărului unu mondial. Sorana întotdeauna a jucat bine și se pare că anul acesta joacă și mai bine.

Poate că a scăpat de presiune și tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt. O felicit și îi doresc mult succes în continuare,” a spus fostul număr unu WTA despre performanța atinsă, la 36 de ani, de fosta sa colegă în echipa națională a României.