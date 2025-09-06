Mitică Dragomir știe care a fost marea greșeală a lui Lucescu: „Trebuia să joace obligatoriu”

Mitică Dragomir știe care a fost marea greșeală a lui Lucescu: &bdquo;Trebuia să joace obligatoriu&rdquo; Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:
mitica dragomir Romania Mircea Lucescu adi șut
Canada s-a impus, scor 3-0, în meciul amical jucat împotriva României pe Arena Națională. Canadienii au dominat autoritar a doua repriză și au profitat de găurile din apărarea „tricolorilor”.

Mitică Dragomir a identificat greșeala lui Mircea Lucescu

Mitică Dragomir a analizat jocul naționalei României și a identificat marea problemă a lui Mircea Lucescu. Cu toate că echipa națională a părut vulnerabilă în apărare, fostul președinte al LPF a explicat că greșelile au pornit de la mijlocul terenului.

Dragomir e de părere că în zona mediană ar fi trebuit titularizat Adi Șut, pentru că jucătorul FCSB-ului ar fi avut un control mai bun al mijlocului terenului decât unul dintre Răzvan Marin sau Marius Marin.

„Noi n-am arătat ca o echipă. Noi am vrut fiecare să ieșim în evidență. Dacă nu face ceva Lucescu cu mijlocașii din fața fundașilor centrali… Să lase mijlocași defensivi de meserie, nu improvizații. Ieri, niciunul din Marini nu se asortează cu postul acela. Naționala o văd fără Marini.

Noi îl avem pe Șut. Convingerea mea este că e cel mai bun. Amândoi de la FCSB. Olaru nu poate juca acolo, e un post dificil, unde trebuie să scoți de la adversari, să șutezi bine. Nu e în regulă (n.r. – Că niciun jucător de la FCSB nu a fost titular cu Canada).

Obligatoriu, trebuia să joace cu Șut în fața fundașilor centrali. Sau să joace cu cineva de meserie pe postul acela. Din cauza mijlocașilor nu puteau să joace (n.r. – Problema apărării). Mijlocașii amândoi ieșeau la margine și se tamponau cu fundașii laterali. Așa s-a pierdut meciul, țineți minte ce vă spun.”, a declarat Mitică Dragomir, conform Fanatik.ro.

România va juca cu Cipru, marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, iar meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

