Naționala antrenată de Mircea Lucescu a fost surclasată de Canada la București, 0-3 pe Arena Națională după golurile marcate de Jonathan David, Ali Ahmed și Niko Sigur.
Horațiu Moldovan, portarul titular al lui Lucescu și rezervă la Real Oviedo, a gafat cumplit în minutul 22, când Ahmed a profitat și a înscris golul de 2-0 după ce goalkeeper-ul nostru a încercat să-l dribleze în careul mic.
Astăzi, Federația Română de Fotbal și echipa națională a României au transmis un mesaj suporterilor tricolorilor.
„Mulțumim!
Naționala României a disputat vineri, la București, partida de pregătire împotriva selecționatei Canadei, încheiată cu victoria oaspeților, scor 3-0.
Chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit, atmosfera creată de fanii prezenți pe stadion a demonstrat, încă o dată, ce înseamnă să fii alături de tricolori. Suporterii au dat dovadă de un comportament exemplar, nu au creat incidente, au încurajat echipa până la final și s-au remarcat prin fair-play și respect, oferind un exemplu de pasiune autentică pentru fotbal.
Echipa națională de fotbal a României și Federația Română de Fotbal le mulțumesc tuturor celor care susțin echipa națională, pe stadion sau de la distanță. Sprijinul vostru rămâne esențial!”, a publicat FRF pe site-ul oficial.