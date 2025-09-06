Marius Șumudică: "Rațiu a făcut ce a vrut, e indisciplinat"

La fel ca Mihai Stoica, Marius Șumudică și-a îndreptat criticile spre Andrei Rațiu. Antrenorul îl acuză pe fundașul dreapta de la Rayo Vallecano că este indisciplinat tactic și nu respectă sarcinile trasate de Mircea Lucescu.



"Din păcate, la noi sunt jucători indisciplinați. M-am uitat la Rațiu. Rațiu face ce vrea! Eu n-am văzut în viața mea. El dă, pleacă mijlocaș, îl găsești în zona centrală, lasă descoperită zona. Eu sunt ferm convins că nea Mircea vede lucrurile astea și i le spune.



În primul rând, ca fundaș trebuie să fii fundaș. Să rezolvi probleme defensive. După care, te poți transforma într-un jucător care își aduce aportul pentru faza ofensivă. Din punctul meu de vedere, Rațiu e indisciplinat tactic", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.

Fostul antrenor de la Rapid a comentat și prestația lui Denis Drăguș, atacantul României cu care are o relație foarte apropiată.



"E adevărat, la 1-0 avem ghinionul cu greșeala impardonabilă a lui Moldovan. S-a făcut 2-0 și meciul s-a jucat. Am scăpat ieftin. Puteam să mai primim goluri.



Drăguș nu marchează, cu toate că face un efort clar și aleargă foarte mult, dar asta îl face să nu fie proaspăt în fața porții. Nu înțelege lucrul ăsta. Am vorbit și ieri cu el. L-am antrenat, îl cunosc și i-am spus că nu mai e periculos când iese din zona careului de 16 metri. Cât a fost în careu, a avut trei situații de a marca", a mai spus Șumudică.

