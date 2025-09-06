Canadienii, ironici după 3-0 cu România! Ce au spus despre atmosfera de pe Arena Națională: „Teatru al huliganilor”

Canadienii, ironici după 3-0 cu Rom&acirc;nia! Ce au spus despre atmosfera de pe Arena Națională: &bdquo;Teatru al huliganilor&rdquo; Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Canada s-a impus cu 3-0 în meciul amical cu România, jucat la București.

TAGS:
CanadaRomaniaArena NationalaamicalMircea Lucescu
Din articol

Canadienii au câștigat fără mari emoții duelul de pe Arena Națională, grație golurilor marcate de Jonathan David, Ahmed și Niko Sigur.

Canadienii ironici după 3-0 cu România

Canadienii și-au felicitat suporterii care au făcut deplasarea până la București pentru a-și vedea naționala în meciul de pregătire cu România.

Jurnaliștii din Canada au pus accent pe ostilitate din tribunele Arenei Naționale și au descris atmosfera de pe stadion drept ca fiind una de „teatru al huliganilor”.

„Există mai multe feluri prin care poţi măsura devotamentul. Pentru membrii Voyageurs, cei mai înfocaţi susţinători ai naţionalei Canadei, de multe ori acesta se măsoară în kilometri parcurşi.

Vineri seara, la Bucureşti, unitatea s-a măsurat mai degrabă în curaj. În Europa, unde fotbalul poartă cu el o istorie lungă de violenţe, suporterii oaspeţi sunt întotdeauna ţinuţi separat de cei ai gazdelor.

Însă, de această dată, despărţirea părea şi mai accentuată: o mână de canadieni, izolaţi printre mii de scaune goale, într-o atmosferă ce aducea mai degrabă a teatru al huliganilor.

Când Niko Sigur a înscris un gol superb, al treilea, în minutul 77, românii au început să părăsească tribunele. Crainicul i-a rugat pe canadieni să mai rămână 15 minute după fluierul final, pentru siguranţă.

Adevărul e că nu era nevoie. Oricum nu voiau ca petrecerea lor să se termine”, au spus jurnaliştii de la CBS.

România va juca cu Cipru, marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, iar meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Stoica a distrus trei tricolori după Rom&acirc;nia - Canada: &Icirc;și bat joc de echipa națională!
Mihai Stoica a distrus trei tricolori după România - Canada: "Își bat joc de echipa națională!"
Rom&acirc;nia, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
România, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
Jucătorul urecheat de Mircea Lucescu după Rom&acirc;nia - Canada 0-3: Nu respectă ceea ce i se cere!
Jucătorul urecheat de Mircea Lucescu după România - Canada 0-3: "Nu respectă ceea ce i se cere!"
ULTIMELE STIRI
Șumudică, șocat de un tricolor &icirc;n Rom&acirc;nia - Canada: Eu n-am văzut așa ceva &icirc;n viața mea!
Șumudică, șocat de un tricolor în România - Canada: "Eu n-am văzut așa ceva în viața mea!"
Dinamo - CS Dinamo se joacă ACUM, s-a deschis scorul! Am trăit s-o vedem și pe-asta
Dinamo - CS Dinamo se joacă ACUM, s-a deschis scorul! Am trăit s-o vedem și pe-asta
Mesajul FRF și al naționalei Rom&acirc;niei după eșecul drastic de pe Arena Națională, 0-3 cu Canada!
Mesajul FRF și al naționalei României după eșecul drastic de pe Arena Națională, 0-3 cu Canada!
Decizie istorică luată de Donald Trump &icirc;naintea finalei US Open! Cum au reacționat Sinner și Alcaraz
Decizie istorică luată de Donald Trump înaintea finalei US Open! Cum au reacționat Sinner și Alcaraz
Kylian Mbappe l-a egalat pe Thierry Henry! Starul francez doboară record după record
Kylian Mbappe l-a egalat pe Thierry Henry! Starul francez doboară record după record
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Rom&acirc;nia - Canada 0-3 | &rdquo;Nada&rdquo; cu Canada! &rdquo;Tricolorii&rdquo; pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Boris Becker, v&acirc;nat de cămătari rom&acirc;ni &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Anglia: &bdquo;Au venit la mine &icirc;n celulă!&rdquo;

Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

S-a lămurit după 0-3 cu Canada! Cum se va termina Rom&acirc;nia - Cipru: &rdquo;Sunt convins&rdquo;

S-a lămurit după 0-3 cu Canada! Cum se va termina România - Cipru: ”Sunt convins”

CITESTE SI
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!