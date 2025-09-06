Canadienii, ironici după 3-0 cu România! Ce au spus despre atmosfera de pe Arena Națională: „Teatru al huliganilor”

Jurnaliștii din Canada au pus accent pe ostilitate din tribunele Arenei Naționale și au descris atmosfera de pe stadion drept ca fiind una de „teatru al huliganilor”.

Canadienii și-au felicitat suporterii care au făcut deplasarea până la București pentru a-și vedea naționala în meciul de pregătire cu România .

Canadienii au câștigat fără mari emoții duelul de pe Arena Națională, grație golurilor marcate de Jonathan David, Ahmed și Niko Sigur.

„Există mai multe feluri prin care poţi măsura devotamentul. Pentru membrii Voyageurs, cei mai înfocaţi susţinători ai naţionalei Canadei, de multe ori acesta se măsoară în kilometri parcurşi.

Vineri seara, la Bucureşti, unitatea s-a măsurat mai degrabă în curaj. În Europa, unde fotbalul poartă cu el o istorie lungă de violenţe, suporterii oaspeţi sunt întotdeauna ţinuţi separat de cei ai gazdelor.

Însă, de această dată, despărţirea părea şi mai accentuată: o mână de canadieni, izolaţi printre mii de scaune goale, într-o atmosferă ce aducea mai degrabă a teatru al huliganilor.

Când Niko Sigur a înscris un gol superb, al treilea, în minutul 77, românii au început să părăsească tribunele. Crainicul i-a rugat pe canadieni să mai rămână 15 minute după fluierul final, pentru siguranţă.

Adevărul e că nu era nevoie. Oricum nu voiau ca petrecerea lor să se termine”, au spus jurnaliştii de la CBS.

