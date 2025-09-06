Gafa lui Horațiu Moldovan a ajuns până în Spania



Moldovan a comis o mare eroare în minutul 22, când a încercat să îl dribleze pe Ali Ahmed în fața propriei porți, însă a pierdut balonul și i-a permis canadianului să înscrie pentru 2-0.



Episodul de pe Arena Națională a ajuns și în presa spaniolă. "Gafa incredibilă a lui Moldovan îi face viața și mai grea", a titrat Mundo Deportivo.



"Sezonul nu a început în cel mai bun mod posibil pentru unul dintre jucătorii împrumutați de Atletico Madrid. Ne referim la Horațiu Moldovan, care e rezervă la Real Oviedo.



În ciuda faptului că nu joacă la Oviedo, portarul a fost convocat la naționala României, iar contra Canadei a comis o eroare flagrantă, o gafă fără precedent, care ar putea determina ce se va întâmpla cu el de acum înainte", a mai notat Mundo Deportivo.

În ciuda erorii comise, Horațiu Moldovan a rămas pe teren pe toată durata amicalului cu Canada.

Horațiu Moldovan, titular și în Cipru?!

Întrebat la conferința de presă dacă îl va schimba pe Horațiu Moldovan pentru meciul cu Cipru în urma acestei greșeli, Mircea Lucescu a dat de înțeles că tot fostul portar de la Rapid se va afla în poarta României pentru meciul din preliminariile Campionatului Mondial.



„Moldovan trebuie să se remarce după gafa din acest meci. Și golul 3 a plecat de la el. În loc să execute foarte rapid, a așteptat și apoi am pierdut mingea. E un jucător de mare valoare, dă încredere echipei.

Puteam să jucăm cu alt portar, dar cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare, să nu arunce mingea la întâmplare. Echipa a construit destul de bine. E un lucru important. Pentru că, pas cu pas, trebuie să ajungă la a controla meciurile.

Nu e niciun fel de risc. O să mai vorbesc cu el. Să nu credeți că vine un jucător nou și dă imediat randament maxim. Să nu credeți că promovarea altuia acum nu va duce la greșeli. Îmi place și stilul lui Sava, dar nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. A doua oară nu va mai greși”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de la finalul meciului.

România va juca cu Cipru, marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, iar meciul din preliminariile CM 2026 se va vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

