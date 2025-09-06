Marian Iancu nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: „Nu a fost niciodată un selecționer bun”

România a pierdut, scor 0-3, amicalul cu Canada de pe Arena Națională, iar mai multe voci au început criticile în privința lui Mircea Lucescu.
Canadienii s-au distrat la București și au deschis scorul prin Jonathan David, ca mai apoi să înscrie după o greșeală mare a lui Horațiu Moldovan și în final să închidă tabela în urma unei acțiuni colective.
„Tricolorii” au avut ocazii, dar prea puține și fără să poată suplini problemele din apărare.
Marian Iancu nu l-a iertat pe Mircea Lucescu
Fostul patron al lui Poli Timișoara nu a trecut cu vederea înfrângerea naționalei României, chiar dacă a fost o partidă de pregătire.
Marian Iancu e de părere că Mircea Lucescu nu este potrivit pentru rolul de selecționer, lucru pe care l-a susținut încă de la instalarea antrenorului pe banca României.
”Când l-au pus pe seniorul Lucescu selecționer, un singur om a avut curajul să își manifeste public dubiile cu privire la soluția aleasă de FRF.
Argumentele îl vizau atât pe antrenor cât și lipsa de valoare a unei generații mediocre care a punctat în general pe bază de “bulan”. Acel om, de care vă vorbeam, evident eram eu.
Nu trăiesc din media, fapt pentru care nu trebuie să fiu obedient unei false idei preconcepute. Nu știu să fac compromis cu adevărul care place și care dă bine. Și nu-l voi face niciodată.
Nu cred în valoarea echipei naționale și nu cred în ideea că Mircea Lucescu este un bun selecționer. Nu a fost niciodată. Este un bun antrenor de club, care să-i pună la dispoziție zeci de milioane de euro/dolari cu care să câștige trofee și să aducă înapoi sute de milioane. Atât. Nu este puțin lucru!
Când baza de selecție este mică, se dovedește lipsit de idei și devine ermetic în soluțiile clasice, chiar dacă s-au dovedit falimentare.
Să închei totuși într-o formulă optimistă de weekend, avem șanse conjuncturale să ne calificăm la CM și să fim acolo o umplutură utilă”, a scris Marian Iancu pe contul personal de Facebook.
România va juca cu Cipru, marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, iar meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.