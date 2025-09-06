Marian Iancu nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: „Nu a fost niciodată un selecționer bun”

România a pierdut, scor 0-3, amicalul cu Canada de pe Arena Națională, iar mai multe voci au început criticile în privința lui Mircea Lucescu.

Canadienii s-au distrat la București și au deschis scorul prin Jonathan David, ca mai apoi să înscrie după o greșeală mare a lui Horațiu Moldovan și în final să închidă tabela în urma unei acțiuni colective.

„Tricolorii” au avut ocazii, dar prea puține și fără să poată suplini problemele din apărare.



Marian Iancu nu l-a iertat pe Mircea Lucescu



Fostul patron al lui Poli Timișoara nu a trecut cu vederea înfrângerea naționalei României, chiar dacă a fost o partidă de pregătire.

Marian Iancu e de părere că Mircea Lucescu nu este potrivit pentru rolul de selecționer, lucru pe care l-a susținut încă de la instalarea antrenorului pe banca României.

