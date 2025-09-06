Marian Iancu nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: „Nu a fost niciodată un selecționer bun”

Marian Iancu nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: &bdquo;Nu a fost niciodată un selecționer bun&rdquo; Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marian Iancu a criticat jocul prestat de echipa naționala a României și nu l-a uitat nici pe Mircea Lucescu.

TAGS:
Marian Iancunationala romanieiRomaniaMircea LucescuamicalCanada
Din articol

România a pierdut, scor 0-3, amicalul cu Canada de pe Arena Națională, iar mai multe voci au început criticile în privința lui Mircea Lucescu.

Canadienii s-au distrat la București și au deschis scorul prin Jonathan David, ca mai apoi să înscrie după o greșeală mare a lui Horațiu Moldovan și în final să închidă tabela în urma unei acțiuni colective.

„Tricolorii” au avut ocazii, dar prea puține și fără să poată suplini problemele din apărare.

Marian Iancu nu l-a iertat pe Mircea Lucescu

Fostul patron al lui Poli Timișoara nu a trecut cu vederea înfrângerea naționalei României, chiar dacă a fost o partidă de pregătire.

Marian Iancu e de părere că Mircea Lucescu nu este potrivit pentru rolul de selecționer, lucru pe care l-a susținut încă de la instalarea antrenorului pe banca României.

”Când l-au pus pe seniorul Lucescu selecționer, un singur om a avut curajul să își manifeste public dubiile cu privire la soluția aleasă de FRF.

Argumentele îl vizau atât pe antrenor cât și lipsa de valoare a unei generații mediocre care a punctat în general pe bază de “bulan”. Acel om, de care vă vorbeam, evident eram eu.

Nu trăiesc din media, fapt pentru care nu trebuie să fiu obedient unei false idei preconcepute. Nu știu să fac compromis cu adevărul care place și care dă bine. Și nu-l voi face niciodată.

Nu cred în valoarea echipei naționale și nu cred în ideea că Mircea Lucescu este un bun selecționer. Nu a fost niciodată. Este un bun antrenor de club, care să-i pună la dispoziție zeci de milioane de euro/dolari cu care să câștige trofee și să aducă înapoi sute de milioane. Atât. Nu este puțin lucru!

Când baza de selecție este mică, se dovedește lipsit de idei și devine ermetic în soluțiile clasice, chiar dacă s-au dovedit falimentare.

Să închei totuși într-o formulă optimistă de weekend, avem șanse conjuncturale să ne calificăm la CM și să fim acolo o umplutură utilă”, a scris Marian Iancu pe contul personal de Facebook.

România va juca cu Cipru, marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, iar meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va fi &icirc;n poartă &icirc;n meciul cu Cipru: &bdquo;Să nu credeți asta&rdquo;
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va fi în poartă în meciul cu Cipru: „Să nu credeți asta”
Jucătorul urecheat de Mircea Lucescu după Rom&acirc;nia - Canada 0-3: Nu respectă ceea ce i se cere!
Jucătorul urecheat de Mircea Lucescu după România - Canada 0-3: "Nu respectă ceea ce i se cere!"
Anunțul făcut de Mircea Lucescu după accidentarea suferită de Louis Munteanu: &rdquo;A simțit o durere puternică!&rdquo;
Anunțul făcut de Mircea Lucescu după accidentarea suferită de Louis Munteanu: ”A simțit o durere puternică!”
ULTIMELE STIRI
Șumudică, șocat de un tricolor &icirc;n Rom&acirc;nia - Canada: Eu n-am văzut așa ceva &icirc;n viața mea!
Șumudică, șocat de un tricolor în România - Canada: "Eu n-am văzut așa ceva în viața mea!"
Canadienii, ironici după 3-0 cu Rom&acirc;nia! Ce au spus despre atmosfera de pe Arena Națională: &bdquo;Teatru al huliganilor&rdquo;
Canadienii, ironici după 3-0 cu România! Ce au spus despre atmosfera de pe Arena Națională: „Teatru al huliganilor”
Dinamo - CS Dinamo se joacă ACUM, s-a deschis scorul! Am trăit s-o vedem și pe-asta
Dinamo - CS Dinamo se joacă ACUM, s-a deschis scorul! Am trăit s-o vedem și pe-asta
Mesajul FRF și al naționalei Rom&acirc;niei după eșecul drastic de pe Arena Națională, 0-3 cu Canada!
Mesajul FRF și al naționalei României după eșecul drastic de pe Arena Națională, 0-3 cu Canada!
Decizie istorică luată de Donald Trump &icirc;naintea finalei US Open! Cum au reacționat Sinner și Alcaraz
Decizie istorică luată de Donald Trump înaintea finalei US Open! Cum au reacționat Sinner și Alcaraz
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Rom&acirc;nia - Canada 0-3 | &rdquo;Nada&rdquo; cu Canada! &rdquo;Tricolorii&rdquo; pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Boris Becker, v&acirc;nat de cămătari rom&acirc;ni &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Anglia: &bdquo;Au venit la mine &icirc;n celulă!&rdquo;

Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

S-a lămurit după 0-3 cu Canada! Cum se va termina Rom&acirc;nia - Cipru: &rdquo;Sunt convins&rdquo;

S-a lămurit după 0-3 cu Canada! Cum se va termina România - Cipru: ”Sunt convins”

CITESTE SI
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!