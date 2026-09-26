Starurile Suediei au răbufnit după ce au învins România: ”Ridicol!”

Starurile Suediei au răbufnit după ce au învins România: ”Ridicol!” Nationala
SPORT.RO
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Suedia a învins România cu scorul de 2-1 în primul meci din campania de Nations League.

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SuediaRomaniaElliot StroudAlexander Isak
Din articol

Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească egalitatea după nouă minute. Scorul final a fost stabilit pe finalul primei reprize, când Gyokeres l-a învins pe Ionuț Radu. În repriza secundă, suedezii au avut și un gol anulat, al lui Stroud, după un henț comis de Alexander Isak.

Isak și Stroud, reacții dure după golul anulat în meciul cu România

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În repriza secundă, suedezii au avut și un gol anulat. Stroud l-a învins pe Ionuț Radu, însă reușita sa a fost anulată la VAR, după un henț comis de Alexander Isak la faza premergătoare golului.

După meci, Isak a transmis vehement că, în opinia sa, golul lui Stroud nu ar fi trebuit anulat, pentru că din momentul hențului și până la gol trecuseră câteva secunde bune.

Foarte trist. Întreaga fază a fost foarte frumoasă, tot jocul. Una, două atingeri pentru fiecare jucător și apoi el reușește o asemenea finalizare. O decizie nedreaptă.

Din punctul meu de vedere, preiau mingea cu piciorul, iar apoi aceasta îmi atinge puțin mâna. După aceea se întâmplă foarte multe lucruri. Nu pot spune că sunt implicat în gol prin acea situație. Este mult prea în urmă faza pentru a anula golul pentru un henț, în condițiile în care mingea mi-a atins mai întâi piciorul.

Apoi este greu să argumentezi, pentru că nu cunoști perfect regulile. Se schimbă tot timpul și sunt diferite de la un turneu la altul. Dar eu nu cred că golul ar fi trebuit anulat”, a spus Alexander Isak.

Nici Elliot Stroud nu a fost mulțumit după golul anulat. Marcatorul golului anulat a transmis că este ridicol ca o fază să fie întoarsă atât de mult la VAR.

Un adevărat carusel de emoții. Mai întâi ești extrem de fericit, dar când verifică VAR-ul o vreme, îți dai seama că nu se mai pune. Așa e fotbalul în ziua de azi, din păcate. Devine ridicol când se verifică fiecare detaliu, pentru că atunci poți să te întorci cu faza oricât de mult și să găsești greșeli peste tot. E, până la urmă, o zonă gri”, a spus și Stroud.

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