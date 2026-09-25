Singura schimbare făcută de Hagi la pauza meciului Suedia - România

Suedezii au intrat la vestiare în avantaj. Isak a deschis scorul în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească egalitatea nouă minute mai târziu.

Pe finalul primei reprize, mai exact în minutul 43, Gyokeres a marcat pentru 2-0 în ciuda eforturilor disperate ale lui Radu de a respinge.

La pauză, selecționerul Gheorghe Hagi a efectuat o singură schimbare. ”Regele” l-a scos din teren pe Tudor Băluță și l-a aruncat în luptă pe Vladimir Screciu.