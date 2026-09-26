Gică Hagi surprinde după Suedia - România 2-1: „Încă putem câștiga!” Ce a spus selecționerul despre fiul său, Ianis

Echipa națională și-a început aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia a fost primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.
Gică Hagi surprinde după Suedia - România 2-1
La scurt timp după fluierul final, Gică Hagi s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorilor trimiși pe teren. Întrebat despre fiul său, Ianis, selecționerul a expus că nu are ce să îi reproșeze, în condițiile în care s-a luptat pentru fiecare minge.
„A fost un meci frumos. S-a încercat, s-a vrut. Am avut momente când am avut ocazii, mai ales în prima repriză. Per total e o înfrângere, nu ne convine, dar asta e. Au avut controlul jocului, au dus mingea foarte mult în ultima treime, dar și noi am avut momente bune. Asta e, mergem înainte. Absolut, România poate câștiga această grupă. Le-am spus băieților să țină capul sus. Trebuia să avem mai multă posesie, mai mult curaj, să ținem mai mult mingea.
Ianis, ca toți ceilalți, a făcut ce a putut. Trebuie să fim mai buni ca echipă, să avem mai multă posesie, iar lucrurile se vor schimba”, a declarat Gică Hagi, potrivit AS.ro.
Echipele de start din Suedia - România
- Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak
Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund
Selecționer: Graham Potter (51 de ani)
- România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu
Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir
Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)
Desfășurarea duelului Suedia - România
Partida de pe „Strawberry Arena” a început cu Suedia la timonă, elevii lui Graham Potter dominând autoritar în primele 10 minute. Ulterior, „tricolorii” au echilibrat, însă reușita a venit pentru gazde.
Ayary i-a pasat excelent în profunzime lui Isak, Ghiță nu a putut interveni, iar, în ciuda eforturilor făcute de Ionuț Radu, atacantul de 150 de milioane de euro a lui Liverpool a deschis tabela în minutul 20.
Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.
Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelof, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină. La scurt timp, Dennis Man a mai avut o ocazie, în minutul 33, însă execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.
Totuși, oaspeții s-au aflat în avantaj la pauză. Gyokeres a marcat fix înainte ca arbitrul să trimită echipele la vestiare. Atacantul lui Arsenal a șutat puternic, iar Drăgușin nu a reușit să respingă, fundașul respingând în proprie poartă.
La scurt timp după ce actul secund a început, Stroud a înscris superb. Din fericire pentru suporterii români, VAR a intervenit, iar reușita a fost anulată. Motivul? Un henț la Isak în faza premergătoare golului. În cele din urmă, spre nefericirea fanilor români, scorul a rămas 2-1 în favoarea Suediei.