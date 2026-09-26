Gică Hagi surprinde după Suedia - România 2-1: „Încă putem câștiga!” Ce a spus selecționerul despre fiul său, Ianis

Echipa națională și-a început aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia a fost primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.

Gică Hagi surprinde după Suedia - România 2-1

La scurt timp după fluierul final, Gică Hagi s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorilor trimiși pe teren. Întrebat despre fiul său, Ianis, selecționerul a expus că nu are ce să îi reproșeze, în condițiile în care s-a luptat pentru fiecare minge.

„A fost un meci frumos. S-a încercat, s-a vrut. Am avut momente când am avut ocazii, mai ales în prima repriză. Per total e o înfrângere, nu ne convine, dar asta e. Au avut controlul jocului, au dus mingea foarte mult în ultima treime, dar și noi am avut momente bune. Asta e, mergem înainte. Absolut, România poate câștiga această grupă. Le-am spus băieților să țină capul sus. Trebuia să avem mai multă posesie, mai mult curaj, să ținem mai mult mingea.

Ianis, ca toți ceilalți, a făcut ce a putut. Trebuie să fim mai buni ca echipă, să avem mai multă posesie, iar lucrurile se vor schimba”, a declarat Gică Hagi, potrivit AS.ro.