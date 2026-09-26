Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis

Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis Fotbal extern
SPORT.RO
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Argentina lucrează la prelungirea contractului lui Lionel Scaloni ca selecţioner.

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Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis

Argentina se află în mijlocul negocierilor pentru reînnoirea contractului lui Lionel Scaloni ca antrenor al echipei naţionale de fotbal, transmite EFE.

Scaloni a condus Argentina spre victoria la Campionatul Mondial din 2022, desfăşurat în Qatar, şi în finala CM 2026 din SUA, Mexic şi Canada, iar contractul său actual expiră în decembrie anul acesta.

Antrenorul în vârstă de 48 de ani a avut o primă întâlnire cu preşedintele Federaţiei argentiniene de fotbal (AFA), Claudio Tapia, la sediul organizaţiei din Ezeiza, la periferia oraşului Buenos Aires, pentru a discuta ''reînnoirea contractului său la conducerea Albiceleste'', conform unei declaraţii recente publicate pe contul oficial al echipei naţionale.

Acordul lui Scaloni cu AFA se încheie în decembrie anul acesta şi rămâne incert dacă va continua să conducă echipa naţională după plecarea deja anunţată a căpitanului Lionel Messi. Scaloni a mai declarat joi că este nerăbdător să rămână la conducere, dar că există ''o mulţime de probleme'' de rezolvat.

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Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, după meciul cu Egipt / Captură TV
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''Sunt nerăbdător să fiu aici, dar sunt multe lucruri pe care trebuie să le discutăm cu preşedintele'', a declarat el la o conferinţă de presă ţinută la complexul de antrenament Lionel Messi, deţinut de AFA în Ezeiza, unde a avut loc şi întâlnirea menţionată în ultimele ore.

În apariţia sa în faţa presei, Scaloni a sugerat îndoieli cu privire la viitorul său, referindu-se la omagiul pe care Messi îl va primi pe 6 octombrie, în meciul amical pe care Argentina îl va juca împotriva Beninului la Buenos Aires.

''Cred că un jucător ca Messi merită să-şi ia adio. Mi-am făcut partea pentru că vreau să fiu la rămas bun şi, din moment ce nu ştiu dacă voi fi aici în viitor, am insistat ca el să vină, iar el a depus acest efort pentru a putea face acest lucru'', a spus selecţionerul.

AFA este dornică să-l păstreze pe Scaloni cel puţin până la Copa America din 2028, cu posibilitatea prelungirii contractului său până la Cupa Mondială din 2030, care va fi găzduită de Spania, Portugalia şi Maroc. Uruguay, Argentina şi Paraguay vor găzdui meciurile lor de deschidere, ca un omagiu adus Cupei Mondiale din 1930, desfăşurată în întregime la Montevideo.

Albiceleste se află în prezent în cantonament, pregătindu-se pentru meciurile din această fereastră internaţională FIFA: pe 30 septembrie cu Bolivia, acasă la Cordoba; pe 3 şi 6 octombrie împotriva Burkina Faso şi, respectiv, Benin, la Buenos Aires.

Despărţirea oficială al lui Messi de Albiceleste va avea loc în ultimul dintre aceste meciuri, după ce şi-a anunţat retragerea din echipa naţională pe 31 august. Atacantul lui Inter Miami nu participă la acest cantonament şi va juca doar în acel meci din 6 octombrie.

În fruntea echipei Argentinei de la sfârşitul anului 2018, Scaloni a condus Argentina spre victoria în titlurile Copa America din 2021 şi 2024, Finalissima din 2022 şi Cupa Mondială din 2022, care a asigurat Argentinei a treia stea după victoriile din 1978 şi 1986. La ultima Cupă Mondială, au pierdut finala în faţa Spaniei cu 1-0, scrie Agerpres.

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