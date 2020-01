Mirel Radoi a dezvaluit MOTIVUL ULUITOR pentru care nu s-a intors cu "tricolorii mici" in Romania dupa EURO 2019: "Am schimbat biletele de avion imediat"

Fostul selectioner al nationalei de tineret a Romaniei a vorbit despre momentul revenirii in tara de la Campionatul European Under 21.

Mirel Radoi a dezvaluit la aproape jumatate de an motivul pentru care nu s-a intors alaturi de jucatorii sai in tara, dupa ce au reusit sa ajunga in semifinala Campionatului European U21.

Actualul selectioner al nationalei mari a oferit un interviu pentru Telekom Sport in care a dezvaluit ca trebuia sa se intoarca alaturi de jucatori, insa s-a razgandit in ultimul moment.



"Am avut o discutie cu cei de la Comunicare, ne-au spus ca o sa fie foarte multi oameni la aeroport. In momentul ala mi-am schimbat biletul de avion atat pentru mine, cat si pentru familie si am ramas in continuare in Italia. Nu neaparat sa ma linistesc. Cand am aflat ca vor fi oameni multi, nu voiam sa se creeze o situatie in care oamenii sa inceapa sa strige numele meu. E momentul jucatorilor, e bucuria lor, cu totii suntem bucurosi si fericiti datorita lor, trebuie sa se bucure sinnguri", a declarat Mirel Radoi la Telekom Sport.