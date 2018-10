Dezvaluire BOMBA a lui Radoi: "Urma sa joc intr-un meci trucat la Steaua!" Partida in care selectionerul de la U21 n-a mai fost introdus

Mirel Radoi a povestit cum era cat pe ce sa joace intr-un meci trucat.

Mirel Radoi, actualul selectioner al nationalei U21, a povestit un episod din cariera sa de jucator, cand a refuzat sa joace intr-un meci trucat.

"Urma sa joc intr-un astfel de meci. Am aflat si am spus ca eu, daca o sa ajung in careul advers, o sa dau gol si nici n-o sa pot lasa pe cineva sa dea gol de langa mine", a spus Mirel Radoi la GSP Live.

Selectionerul de la U21 nu a mai intrat pe teren in acea partida.

"Din minutul 1 pana in minutul 90 m-am incalzit. N-am mai fost introdus pe teren deloc. S-a terminat cum trebuia, egal. Nu pot sa va spun meciul", a explicat Radoi.

Totusi, Gazeta Sporturilor scrie ca partida despre care vorbeste Mirel Radoi ar fi Steaua - FC Arges, terminata 3-3. Meciul s-a jucat in sezonul 2000-2001, cand Steaua era deja campioana.

In minutul 80 Steaua avea 3-0, iar in 8 minute a fost egalata.

Marcatorii ros-albastrilor au fost Danciulescu, Pompiliu Stoica si Alex Piturca, in vreme ce pentru FC Arges au inscris Neaga, Tudor si Dica.