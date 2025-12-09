Răzvan Burleanu a transmis marți că semifinala cu Turcia din martie este, în realitate, cel mai greu obstacol din drumul spre istorie. Șeful de la Casa Fotbalului e convins că, dacă tricolorii supraviețuiesc infernului de la Istanbul, vor defila inclusiv în grupa de la turneul final, unde urmează să înfrunte Statele Unite.



"E o finală şi noi o vom considera ca o finală pentru Mondial. Aş putea spune că e mai dificil decât orice meci de la Mondial din grupa în care România a fost alocată. Sunt încrezător că determinarea, sacrificiul, dar şi inteligenţa jucătorilor noştri vor face diferenţa şi că vom reuşi să devenim o inspiraţie. Se pare că 90 la sută se va juca la Istanbul. Cred că în următoarele 48 de ore trebuie să ştim oraşul gazdă şi stadionul", a spus Burleanu.



"Mergem pe mâna lui Lucescu până la capăt"



În cadrul conferinței de marți, 9 decembrie, președintele FRF a ținut să demonteze orice zvon legat de banca tehnică. Burleanu a garantat că Mircea Lucescu are parte de o susținere necondiționată și că experiența sa vastă este cheia pentru a bloca "Semiluna", aflată într-o formă sportivă de invidiat.



Mai mult, conducătorul fotbalului românesc a lansat un avertisment clar pentru viitorii adversari: dacă trece de Turcia, România va deveni o forță imposibil de oprit, fie că e vorba de finala barajului cu Slovacia sau Kosovo, fie de duelurile cu forțele precum SUA la turneul final.



"Domnul Mircea Lucescu se bucură de tot sprijinul FRF, aşa cum a fost di primul moment. Ne bazăm pe dedicarea lui pentru revenirea la un CM. Niciodată nu s-a discutat de niciun nume, în vreo discuţie în care să fiu eu prezent. Dacă vom câştiga în Turcia, absolut nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM. Turcia este în cea mai bună formă sportivă. Avem încrederea că avem cel mai bun selecţioner, care analizează punctele slabe ale adversarilor şi punctele forte ale jucătorilor noştri", a completat șeful FRF.



Program special în Superliga



Pentru a asigura condiții optime înaintea meciului decisiv de pe 26 martie, Comitetul Executiv a aprobat o modificare strategică a calendarului intern. Cluburile au acceptat sacrificarea programului obișnuit pentru interesul național.



Astfel, etapa a doua din play-off și play-out se va disputa joi și vineri, pe 19 și 20 martie 2026. Această mutare le oferă tricolorilor convocați din campionatul intern aproape o săptămână de odihnă și pregătire înainte de deplasarea în Turcia. Există și o clauză specială pentru FCSB și Universitatea Craiova: dacă vor fi angrenate în fazele superioare din Europa League sau Conference League în acea săptămână, meciurile lor de campionat vor fi amânate pentru o dată ulterioară.

