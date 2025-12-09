Semifinala barajului, cu Turcia, este programată joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Lixandru, nerăbdător înaintea duelului cu Feyenoord: „E impresionant, meciurile astea sunt speciale”

Mihai Stoica, detalii despre ultimul transfer de la FCSB: ”Nu dă foarte bine!”

Până acum, arena pe care urmează să se desfășoare partida nu fusese anunțată, dar Federația Turcă de Fotbal a făcut anunțul oficial în cursul zilei de marți.

Turcia – România se va juca la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș, o arenă cu o capacitate de 42.684 de locuri. Recordul de asistență a fost înregistrat chiar în cursul acestui an, la un derby cu Galatasaray, când au fost prezenți 41.843 de spectatori.

Beșiktaș Park a fost construit pe locul fostului stadion al echipei, Stadionul BJK Inonu.

Arena celor de la Beșiktaș a găzduit Supercupa UEFA din 2019 și va găzdui finala UEFA Europa League din 2026 și finala UEFA Conference League din 2027.

În cazul în care va câștiga pe stadionul lui Beșiktaș, România va disputa finala barajului pentru Mondial cu Slovacia sau Kosovo.

