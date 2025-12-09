GALERIE FOTO Cum arată stadionul pe care România își va juca ultima șansă pentru prezența la Mondial

Cum arată stadionul pe care Rom&acirc;nia &icirc;și va juca ultima șansă pentru prezența la Mondial CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România își joacă în luna martie ultima șansă de a fi prezentă la Cupa Mondială din 2026.

TAGS:
RomaniaTurciabarajCupa MondialaBesiktas
Din articol

Semifinala barajului, cu Turcia, este programată joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Beșiktaș Park, stadionul pe care se va juca ”finala” Turcia - România

  • Gettyimages 931907742
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Până acum, arena pe care urmează să se desfășoare partida nu fusese anunțată, dar Federația Turcă de Fotbal a făcut anunțul oficial în cursul zilei de marți.

Turcia – România se va juca la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș, o arenă cu o capacitate de 42.684 de locuri. Recordul de asistență a fost înregistrat chiar în cursul acestui an, la un derby cu Galatasaray, când au fost prezenți 41.843 de spectatori.

Beșiktaș Park a fost construit pe locul fostului stadion al echipei, Stadionul BJK Inonu.

Arena celor de la Beșiktaș a găzduit Supercupa UEFA din 2019 și va găzdui finala UEFA Europa League din 2026 și finala UEFA Conference League din 2027.

În cazul în care va câștiga pe stadionul lui Beșiktaș, România va disputa finala barajului pentru Mondial cu Slovacia sau Kosovo.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care &icirc;și acoperă fața atunci c&acirc;nd este &icirc;n public
ULTIMELE STIRI
UCL | ACUM: Bayern - Sporting Lisabona! Urmează Barcelona, Chelsea, Tottenham și Marseille
UCL | ACUM: Bayern - Sporting Lisabona! Urmează Barcelona, Chelsea, Tottenham și Marseille
Mihai Stoica, detalii despre ultimul transfer de la FCSB: &rdquo;Nu dă foarte bine!&rdquo;
Mihai Stoica, detalii despre ultimul transfer de la FCSB: ”Nu dă foarte bine!”
Lixandru, nerăbdător &icirc;naintea duelului cu Feyenoord: &bdquo;E impresionant, meciurile astea sunt speciale&rdquo;
Lixandru, nerăbdător înaintea duelului cu Feyenoord: „E impresionant, meciurile astea sunt speciale”
Mircea Lucescu a aflat unde se joacă Turcia &ndash; Rom&acirc;nia și a reacționat imediat: &bdquo;Incredibil!&rdquo;
Mircea Lucescu a aflat unde se joacă Turcia – România și a reacționat imediat: „Incredibil!”
Faliment! Clubul care evolua anul trecut &icirc;n Superliga e la un pas de desființare
Faliment! Clubul care evolua anul trecut în Superliga e la un pas de desființare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 &icirc;n minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu

AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu

E gata! Hermannstadt are antrenor: &rdquo;Semnează pe un an și jumătate&rdquo;

E gata! Hermannstadt are antrenor: ”Semnează pe un an și jumătate”

Gigi Becali, c&acirc;t pe ce să bată recordul: Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!

Gigi Becali, cât pe ce să bată recordul: "Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!"

Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid &icirc;n direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: &rdquo;Rușine! / Ok, am greșit&rdquo;

Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid în direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: ”Rușine! / Ok, am greșit”

Ianis Hagi, omul meciului! Meci mare făcut de &bdquo;Prinț&rdquo; &icirc;n Turcia

Ianis Hagi, omul meciului! Meci mare făcut de „Prinț” în Turcia



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica, detalii despre ultimul transfer de la FCSB: &rdquo;Nu dă foarte bine!&rdquo;
Mihai Stoica, detalii despre ultimul transfer de la FCSB: ”Nu dă foarte bine!”
Mircea Lucescu a aflat unde se joacă Turcia &ndash; Rom&acirc;nia și a reacționat imediat: &bdquo;Incredibil!&rdquo;
Mircea Lucescu a aflat unde se joacă Turcia – România și a reacționat imediat: „Incredibil!”
Lixandru, nerăbdător &icirc;naintea duelului cu Feyenoord: &bdquo;E impresionant, meciurile astea sunt speciale&rdquo;
Lixandru, nerăbdător înaintea duelului cu Feyenoord: „E impresionant, meciurile astea sunt speciale”
Decizie uriașă la Feyenoord &icirc;naintea duelului cu FCSB! Cum au numit-o olandezii pe campioana Rom&acirc;niei
Decizie uriașă la Feyenoord înaintea duelului cu FCSB! Cum au numit-o olandezii pe campioana României
Faliment! Clubul care evolua anul trecut &icirc;n Superliga e la un pas de desființare
Faliment! Clubul care evolua anul trecut în Superliga e la un pas de desființare
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist&nbsp;
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor c&acirc;nd au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al Rom&acirc;niei
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt &icirc;n Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
CITESTE SI
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se află &bdquo;California de Europa&rdquo;. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!