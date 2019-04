Ministrul Sportului, gafa in direct la TV: "Ionut Radu? Nu stiu cine este!"

Constantin Bogdan Matei, Ministrul Tineretului si Sportului, a fost invitat in aceasta dimineata la Ora exacta in sport.

Ministrul Tineretului si Sportului a ridicat din umeri atunci cand a fost intrebat despre Ionut Radu, capitanul nationalei de tineret, titular in Serie A meci de meci, si cel mai bine cotat fotbalist roman, la egalitate cu Razvan Marin, conform transfermarkt.de.

"Nu cred ca ajung la turneul final din Italia (Euro U21), nu stiu care va fi programul. Nu stiu ce voi face saptamana viitoare, de-apoi sa stiu ce voi face in vara", a spus ministrul, moment in care Ioana Cosma a prezentat stirea de pe site-ul sport.ro care anunta revenirea lui Radu la Inter Milano, din vara.

"Ionut Radu va spune ceva?", a intrebat moderatorul emisiunii.

"Nu...", a raspuns ministrul, putin incurcat de subiect.

"E portarul nationalei de tineret!"

Ministrul Bogdan Matei, care a jucat fotbal la Liga a 3-a, a incercat sa o dreaga, cu o recomandare de la Ramnicu Valcea, orasul sau natal.

"Nu stiu (despre Ionut Radu), dar stiu ca la Ramnicu Valcea avem un portar exceptional, Robert Popa, care apara la Liga a 3-a si are doar 16 ani. Si este si un component al loturilor nationale. Mi se pare ca la varsta lui, 16 ani, sa aperi la Liga a 3-a este un lucru foarte, foarte mare."

De mentionat faptul ca Ministerul pe care il reprezinta Bogdan Matei nu are in subordine si Federatia Romana de Fotbal, asa ca acesta nu este obligat sa fie la curent cu ce se intampla la nationala U21. Totusi, mediatizarea echipei nationale de tineret, din ultima perioada, plus faptul ca legatura ministrului cu sportul este chiar fotbalul, fac ca raspunsul sa para totusi nefiresc.