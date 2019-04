"Au mare valoare, i-as lua pe toti 3!" Transferurile la care viseaza Gigi Becali! Ce spune despre varianta Mirel Radoi la Universitatea Craiova

Gigi Becali vrea jucatori de la o rivala din Liga 1.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, crede in varianta Mirel Radoi la Universitatea Craiova. Becali l-a criticat pe actualul antrenor, Devis Mangia, dupa duelul Craiovei cu CFR Cluj si a laudat 3 jucatori de la rivala din campionat. Becali spune insa ca nu ii poate transfera.

"E posibil, Mirel Radoi a confirmat deja, el are carte de vizita. L-a ajutat Dumnezeu, a calificat nationala, deja are CV. N-are rost sa vorbim acum (despre o revenire la FCSB), daca el are acum oferta de la Craiova, de ce sa mai vorbim de lucrurile astea? El nu mai este apropiat de mine, dar eu sunt apropiat de el toata viata. El sta departe de mine si nu e apropiat de mine, nu stiu de ce. Si cu asta am spus tot.



Nu neaparat un antrenor poate sa aduca titlul. E adevarat, Mangia a gresit. El a facut o greseala care l-a costat, cu CFR. Orice antrenor il vedea pe Cristea ca nu e din filmul ala. El a jucat cu 2 oameni in minus, Cristea si Fortes. Daca joci fara 2 oameni, cum sa poti sa o bati pe CFR? Dar i-a avut pe Cicaldau si Mateiu care i-au suplinit si pe Cristea, si pe Fortes. Ei tin toata Craiova, ei si cu Bancu. Sunt jucatori de mare valoare. Daca as putea, i-as lua pe toti 3, dar nu poti sa-i iei. Orice om ar vrea jucatori de mare valoare, dar nu se mai pune problema de transferuri de la Craiova la FCSB. N-are cum pentru ca ala (Mihai Rotaru) e baiat destept, vinde scump, eu nu am cum sa iau de acolo" a spus Gigi Becali pentru Pro TV.