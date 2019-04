Mangia a izbucnit cand a fost intrebat de despartirea de Craiova: "De unde e ideea asta? Cineva creeaza probleme ca sa-mi ia locul!"

Mangia se pregateste de un nou duel tare in playoff, contra lui Hagi.

Universitatea Craiova a obtinut un singur punct in derby-urile cu FCSB si CFR Cluj iar presiunea pe antrenorul Devis Mangia este in crestere. Antrenorul italian a rabufnit in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Viitorul de sambata, cand a fost intrebat de viitorul sau la club.

"Mergem acolo pentru a face cel mai bun meci. Ne dorim sa ne consolidam pozitia si dupa aceea o sa vedem ce o sa se intample. Ce se va intampla depinde doar de noi. Ne dorim sa consolidam locul 3 si dupa o sa vedem ce o sa se intample in meciurile urmatoare. Locul 3 nu este obiectivul echipei. Noi trebuie sa jucam cu Viitorul si o sa vedem ce o sa fie pe viitor. Koljic e accidentat si cred ca o sa fie out. Cristea are probleme la genunchi si o sa lipseasca si el. O sa vedem daca o sa apelez si la echipa a doua. Daca o sa am nevoie, atunci o sa apelez.

Avem trei meciuri in deplasare, dar nu mai conteaza. Eu am revazut un meci cu Viitorul de aici si cred ca pana in minutul 75 echipa a jucat foarte bine, dar am gresit in 2-3 situatii, nu am facut cea mai buna alegere. Am avut foarte multa posesie, iar ei au riscat foarte putin. Eu am pus in teren toti jucatorii ofensivi, dar au facut foarte bine faza de aparare.



Una e ca sunt informatii si ca apar in presa si alta daca sunt sau nu adevarate. Pentru mine nu este nicio problema. Anul trecut s-au vehiculat mai multe nume pentru a ma inlocui la Craiova. Eu sunt aici in acest moment! Eu am contract cu Craiova si pentru mine nu se schimba nimic. Eu am incredere din partea conducerii si cred ca si din alta parte. Eu asa cred. Sunt sigur!

Nu ma intereseaza alte oferte. Ma gandesc ca am contract aici. De unde incepe ideea asta ca eu plec? Eu nu stiu de unde pornesc lucrurile astea. Stiu ca am incredere din partea conducerii, la fel si din partea suporterilor. Eu simt asta. Eu vad baietii cum se antreneaza si cum este relatia intre noi, dar se poate intampla ca cineva sa creeze probleme pentru a-mi lua pozitia" a spus Devis Mangia intr-o conferinta de presa.