Reactia lui Gigi Becali cand a aflat cine va arbitra derby-ul CFR Cluj - FCSB: "Nu mai e acelasi!" Vestea proasta pe care le-o da jucatorilor

FCSB e obligata sa castige in derby-ul de la Cluj cu CFR, meci care va fi duminica de la ora 21.00.

Gigi Becali a aplaudat decizia CCA de a-l delega pe Istvan Kovacs pentru derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB. Patronul celor de la FCSB le-a transmis jucatorilor ca nu vor avea prima suplimentara pentru acest meci, unul vital in lupta pentru titlu.

"Parerea mea e ca e cel mai valoros arbitru. Nu conteaza ca ne-a dezavantajat in trecut. Nu mai e Istvan Kovacs de pe vremuri. Valoare are, acum e si corect. Nu mai e apropiat de CFR, a fost pe vremuri. Asa cred, asa am vazut eu.



De ce sa fiu increzator? Trebuie sa castigam. Nu castigam, adio titlu. Prime nu se iau pentru un meci, se iau pentru campionat. Primesti bani cand aduci bani. N-aduci bani, nu primesti" a spus Gigi Becali pentru Pro TV.