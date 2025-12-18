Demisie-șoc în sportul românesc! Bogdan Matei, șeful ANS, își explică decizia

Bogdan Matei renunţă la funcţia de preşedinte al ANS: “Mă opresc o clipă din drumul profesional!” / Demisia sa vine pe fondul scandalului de corupţie care il vizează pe Răzvan Cuc, director juridic în cadrul ANS, scrie News.ro

Bogdan Matei a anunţat, în social media, că renunţă la funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport. Demisia sa vine în contextul scandalului de corupţie care îl vizează pe Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, director juridic în Agenţia Naţională pentru Sport, unde a fost numit chiar de Bogdan Matei.

“Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieţii la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!



Vă mulţumesc tuturor celor ce aţi fost alături de mine în cea mai onorantă funcţie de Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport. Vă mulţumesc tuturor celor care Serviţi Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.



Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulţumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu!



Sărbători binecuvântate tuturor!”, a notat el, potrivit News.ro.



Bogdan-Constantin Matei a devenit preşedintele ANS în ianuarie. În vârstă de 45 de ani, el a fost ministru al Tineretului şi Sportului în perioada noiembrie 2018 - noiembrie 2019.



Demisia sa vine în contextul scandalului de corupţie care îl vizează pe Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, director juridic în Agenţia Naţională pentru Sport, unde a fost numit chiar de Bogdan Matei, mai scrie sursa mai sus menționată.



Răzvan Cuc s-a aflat miercuri în centrul atenţiei publice după ce DNA a emis un comunicat în care a anunţat reţinerea lui, alături de un om de afaceri. Cei doi sunt sunt acuzaţi că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR), Cuc fiind cel care ar fi intermediat legătura dintre omul de afaceri şi cel care conduce RAR.



Cuc avea funcţie activă într-o structură de stat. Bogdan Matei i-a oferit la finalul lunii octombrie lui Răzvan Cuc o funcţie importantă în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport, cea de director juridic, notează golazo.ro. El a fost însărcinat să „reglementeze funcţionarea sistemului sportiv”.



Vicepreşedintele ANS, Thomas Moldovan, a declarat pentru golazo.ro că Răzvan Cuc nu mai estedirector juridic în ANS din momentul în care a fost reţinut şi că nu a primit “nimic intern” privind “forma de angajare sau de demitere sau care altă procedură s-a aplicat în acest caz”.

