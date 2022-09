Mihai Stoichiță: „Nu am retrogradat! Nu cred că am retrogradat, nu știu care e regulamentul!” La asta nu se aștepta nimeni 

Pentru a rămâne în Liga B din Nations League, „tricolorii” erau obligați să obțină un rezultat mai bun față de cel al Finlandei în meciul cu Muntenegru pentru a evita retrogradarea. România a câștigat pe teren propriu cu Bosnia, însă același lucru l-a făcut și Finlanda în deplasarea cu Muntenegru, astfel că naționala a retrogradat în Liga C.

Naționala a încheiat în premieră pe ultimul loc în clasamentul Nations League și a ajuns în Liga C, însă directorul tehnic al Federației Române de Fotbal s-a arătat confuz când a fost întrebat despre retrogradare. Mihai Stoichiță a avut o replică cel puțin interesantă în momentul în care s-a pus problema coborârii României în Liga C, spunând, într-un mod neașteptat că „nu cunoaște regulamentul”.

Reacție neașteptată a lui Mihai Stoichiță

Oficialul Federației s-a arătat extrem de confuz când s-a pus problema retrogradării, spunând că România a rămas în aceeași grupă. Stoichiță făcea însă referire la grupa pentru preliminariile Campionatului European.

„Acum îmi spuneţi că am retrogradat, nu am retrogradat, am rămas în aceeaşi grupă se pare, nu? Ceva de genul ăsta. Nu cred că am retrogradat, nu ştiu care e regulamentul.

(n.r. ba da, în ce grupă să rămânem?) Urna a treia, am căzut în urna a treia. Aia e mergem, mai departe. O să meargă mai departe Edi, pentru că aşa vrea federaţia”, a spus Mihai Stoichiţă la Orange Sport.

Aflat în platou, Basarab Panduru a cerut explicații pentru răspunsul lui Stoichiță: „Lămureşte-mă şi pe mine, te rog frumos, cum nu am retrogradat? Nu înţeleg”.

Mihai Stoichiță: Am rămas în urna a treia.

Basarab Panduru: Tu vorbești că nu am retrogradat din urna a 3-a pentru preliminariile Euro 2024? Eu zic de Nations League!

Mihai Stoichiță: Dacă vreți voi, am retrogradat, da, dar noi suntem în aceeași urnă.