Turcia - România este un meci de totul sau nimic pentru selecționata lui Mircea Lucescu. Dacă naționala se impune la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, atunci tricolorii vor înfrunta câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo pentru un loc la CM 2026.

Turneul final va avea loc la vară și va fi organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Mutu știe cât se termină Turcia - România: ”Hai să fim curajoși”

Adrian Mutu, fost internațional român, a dezvăluit că va fi prezent la Istanbul și că mizează pe un 1-0 pentru reprezentativa pregătită de Mircea Lucescu.

Mutu a susținut că o să fie o atmosferă infernală și că Turcia, favorită, va avea o presiune mai mare pe umeri.

”Eu sunt în Turcia, sunt la Istanbul. Abia ce am ajuns. Sunt chiar aici, lângă stadion. Voi vedea meciul live. Strig, strig! Sunt o mulțime de români, tot hotelul e plin de români. E o atmosferă frumoasă. Eu cred că o să aibă parte de o susținere mare, e masă mare de români la Istanbul. Părerea mea e că echipa națională pleacă cu a doua șansă, dar depinde totul de cum o să rezistăm în primele minute. O să fie o atmosferă infernală, turcii o să înceapă în forță. Presiunea e pe umerii lor, joacă acasă, sunt și favoriți.

Dacă ducem meciul cât mai spre final, putem da și lovitura de grație. Eu am zis, cred în 1-0 pentru România. Trebuie să fim curajoși. Vedem ce a pregătit Mircea Lucescu din punct de vedere tactic. 4-2-3-1, cam așa. Cred că e cea mai bună garnitură. Merg pe varianta Burcă, pentru că e mai omogen, cu Drăgușin acolo. Era bun și Rus. Atunci, cam asta e.. Au experiență mare, cu toate că nu avem viteză mare, dar nu cred că o să stăm cu apărarea sus. E cea mai bună garnitură a noastră. Din ce știu eu, am înțeles că nu joacă Screciu. Un prieten mi-a spus că nu o să joace, acum vedem. Experiența pe care o are Răzvan Marin, alături de Vlad Dragomir, așa cred că va merge.

Din punct de vedere mental, motivarea trebuie să fie la cote maxime, trebuie să demonstrezi, e un singur meci. Trebuie să fii 100% pregătit. Știi că joci în deplasare. Pe undeva e și partea frumoasă a fotbalului, îți place să joci cu astfel de spectatori”, a spus Mutu, potrivit digisport.