”Câinii” pregătesc mai multe mișcări de trupe pentru sezonul următor, iar unul dintre jucătorii care ar putea pleca de la echipă este chiar căpitanul Cătălin Cîrjan (23 de ani), care are o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că mijlocașul este singurul jucător important de care clubul se poate despărți în această perioadă de mercato, în contextul în care suma ar fi de nerefuzat, iar pentru Cîrjan ar reprezenta un pas în față.

Andrei Nicolescu vrea cinci milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan

Actualul contract dintre Dinamo și Cătălin Cîrjan, cu clauza de reziliere de cinci milioane de euro, a fost semnat în luna februarie și este scadent în iulie 2029.

”Am setat o valoare, apropo de ofertă, pentru a putea să intrăm într-o negociere (n.r. - 5 milioane de euro) și el, cumva, să facă un pas în față. În rest, nu face parte din planurile noastre ca alți jucători să plece”, a spus Andrei Nicolescu, la ”Totul pentru Dinamo”.

Cătălin Cîrjan a fost, și în acest sezon, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo, cu opt goluri și șase pase decisive în 43 de partide disputate în campionat și Cupa României.

În iarnă, cei de la Dinamo au susținut că au avut o ofertă de 4,5 milioane de euro de la Metalist Harkov, refuzată de căpitanul echipei.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.