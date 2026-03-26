România visează la o revenire la Mondiale după o așteptare de 28 de ani! Dacă ținta a fost ratată, prin intermediul preliminariilor tradiționale, acum avem o ultima șansă. Pe ruta barajelor.

Concret, trebuie să trecem de Turcia, diseară (ora 19:00), la Istanbul, iar apoi, pe 31 martie, să învingem și câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Tot în deplasare. Greu, dar nu imposibil. Desigur, obținerea biletelor pentru Mondiale reprezintă, în primul rând, o mare performanță sportivă. Dar, având în vedere că fotbalul a devenit o industrie, care pur și simplu „tipărește“ bani, în ultimii ani, calificarea la un Mondial a devenit și o mare reușită financiară.

Premii istorice acordate de FIFA pentru CM 2026

La turneul final găzduit de Canada, Mexic și SUA (11 iunie – 19 iulie), FIFA a doborât toate recordurile, în materie de bonusuri financiare! Din capul locului, trebuie să spunem că bugetul alocat turneului a crescut cu 50 la sută, comparativ cu CM 2022! De aici, s-a ajuns la fondul de premiere de 655 de milioane de dolari! Banii vor fi împărțiți de cele 48 de echipe prezente pe tablou, în felul următor:

*Campioana: 50 de milioane de dolari

*Vicecampioana: 33 de milioane

*Locul 3: 29 de milioane

*Locul 4: 27 de milioane

*Locurile 5-8: 19 milioane

*Locurile 9-16: 15 milioane

*Locurile 17-32: 11 milioane

*Locurile 33-48: 9 milioane

La aceste sume se adaugă și cea de 1,5 milioane de dolari, acordată tuturor echipelor participante, pentru a acoperi costurile necesare pregătirii. Ceea ce înseamnă că o echipă care merge la Mondiale și pierde toate cele trei partide din faza grupelor se va alege cu suma minimă de 10,5 milioane de dolari!