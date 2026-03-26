Casele de pariuri o consideră, așa cum era de așteptat, favorită pe Turcia în duelul cu România de astăzi, de la ora 19:00.

Verdictul caselor de pariuri înainte de Turcia - România

Bookmakerii apreciază scorul de 2-0 pentru Turcia cel mai probabil la duelul cu miză pentru calificarea la CM 2026, organizat de SUA, Canada și Mexic.

Pronosticul respectiv are cele mai mici cote la casele de pariuri din România, cuprinse între 6.40 și 7.90.

Scorul de 1-0 pentru Turcia este următorul în ierarhia bookmakerilor, fiind cotat între 7.00 și 8.10, foarte aproape așadar de 2-0.

Victoria turcilor cu 2-1 completează podiumul caselor de pariuri, care oferă pentru acest scenariu cote cuprinse între 7.40 și 8.75.

Cotele pentru un egal sau pentru un succes al României

Următorul scor în ierarhia bookmakerilor este 1-1. Cotele pentru pronosticul respectiv sunt cuprinse între 8.20 și 9.50.

Casele de pariuri cresc considerabil cotele când se referă la un potențial succes al României. Un 1-0 pentru tricolori este evaluat între 18.00 și 19.00 de către bookmakeri.

Slovacia sau Kosovo în finală

Turcia - România se joacă astăzi. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, de la 21:45.