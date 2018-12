Ionut Lupescu, necrutator la final de an: "E chiar o rusine!" Mesajul taios catre FRF

Ionut Lupescu a vorbit despre situatia fotbalului din Romania.

Lupescu a vorbit la final de an de ceea ce se intampla in acest moment cu fotbalul romanesc, la nivel de club si echipa nationala. Mesajul "Kaiserulu" a fost unul transant, explicand faptul ca nu intelege de ce amicalele nationalei sunt numai contra unor echipa mai slab cotate. Ionut Lupescu a povestit ca inca de cand la conducerea Federatiei Romane de Fotbal era Mircea Sandu, el a cerut meciuri amicale cu nationalele tari ale lumii.

"Ma uitam acum, la tragerea la sorti, toata lumea se gandea sa gasim o grupa mai accesibila. Asta n-am inteles niciodata. De ce nu vrem sa ne batem cu cei mai buni? Incercam sa-i spun si lui Mircea Sandu, cand era presedinte, sa faca meciuri amicale cu cele mai bune echipe. Acum, fotbalul romanesc, la nivel international, este inexistent", a spus Lupescu pentru Telekom Sport.

Fostul jucator al lui Dinamo, Gladbach si Leverkusen a vorbit si depsre situatia cluburilor din Romania, care nu mai reusesc sa aiba un parcurs bun in cupele europene si il lauda pe Gica Hagi pentru ceea ce face la Viitorul.

"La cluburi nu suntem in cupele europene, la nationala ne chinuim cu Muntenegru si Lituania. Eu cred ca toata lumea trebuie sa fie fericita ca joaca cu Spania, cu Franta, cu Anglia, cu astea mari. Numai asa oamenii sunt atenti la tine. Este o chestie de mentalitate. La noi, in ultimii ani, in afara de Gica Hagi, care face ceva separat cu clubul lui, nimeni nu reuseste s-o faca. Ne ascundem mereu dupa culoar, dupa putina sansa. Nu, trebuie sa jucam cu cei mai buni", a continuat acesta.

Ionut Lupescu considera un dezastru si o rusine o eventuala ratare a calificarii la Campionatul European din 2020: "Cred ca ar fi un dezastru pentru fotbalul romanesc sa-ti vina un Campionat European acasa si noi sa nu fim calificati. E chiar o rusine", a concluzionat Lupescu.