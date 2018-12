Mesajul de Craciun al selectionerilor! "Sa fim uniti si sa ducem Romania cat mai sus!" Ce isi doresc Contra si Radoi in 2019!

Cosmin Contra si Mirel Radoi au un mesaj pentru fanii romani.

De Craciun, cei doi selectioneri au transmis un mesaj tuturor fanilor romani. Federatia Romana de Fotbal a pregatit un video in care Cosmin Contra si Mirel Radoi fac urari pentru fani. Contra ii cheama pe acestia mai aproape de echipa pentru a indeplini un obiectiv comun: calificarea la Euro 2020.

"Le doresc tuturor suporterilor echipei nationale sarbatori fericite si un 2019 plin de realizari. Va asteptam sa fiti alaturi de noi oriunde vom juca, pe teren propriu sau in deplasare. Numai impreuna putem sa ne indeplinim obiectivul comun: calificarea la Euro 2020. Hai Romania!", a transmis Contra prin intermediul canalului de YouTube FRF TV.

Daca Cosmin Contra le cere fanilor sa se apropie mai mult de echipa, Mirel Radoi isi doreste mobilizare totala din partea romanilor pentru a ridica nivelul tuturor domeniilor din tara.

"Cu ocazia sarbatorilor de iarna, va urez tuturor Craciun fericit! Sa petreceti momente frumoase alaturi de cei dragi! In acelasi timp sa aveti un an nou deosebit, cu multe realizari si sanatate. In 2019, un an in care mai mult ca oricand trebuie sa fim uniti si sa ducem Romania cat mai sus. Atat la fotbal, cat si in alte domenii. La multi ani! Sarbatori frumoase!", a spus Radoi pentru FRF TV.