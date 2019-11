"Meciul seamana cu Italia - Suedia." Gica Hagi stie ce trebuie sa faca Romania pentru a-i invinge pe nordici! Partida este vineri, de la 21:45, la PRO TV

Gica Hagi a vorbit despre cum trebuie abordata partida cu Suedia.

Meciul cu Suedia va fi unul decisiv in vederea calificarii la EURO 2020 si Gica Hagi a dezvaluit ce tactica ar trebui sa foloseasca tricolorii in meciul de vineri seara:

"Am vazut meciul Italia - Suedia, unde italienii au atacat mult pe lateral si cred eu ca au facut gresit, cu centrari, unde nu au avut nicio sansa. Meciul seamana putin, ca Italia avea nevoie de victorie si Suedia sa nu piarda. O Suedia care se va apara foarte bine, compacta, scurta, cu jucatori masivi, care daca joci previzibil, lent si n-o sa fii iute in jumatatea lor, pe combinatie, cu o constructie lenta si pe combinatii, finalizare, n-o sa fi iute si combinativ, eu zic ca nu o sa avem sanse foarte multe. Cu o echipa nordica mereu trebuie sa stii sa joci rapid, iute, pentru ca ea, daca e nordica, e puternica, sunt inalti, au fizic si tu trebuie sa fii iute. Iute in tot ce faci: in gandire, in miscare, in pasare", a spus Gica Hagi pentru telekom.