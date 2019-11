Vor sa ne ia punctele, dar si stadionul: "Mi-as dori sa joc pe Arena Nationala la EURO!" Suedezii, pregatiti pentru incidente: "Am discutat cu jucatorii despre ce trebuie facut!"

ROMANIA - SUEDIA E VINERI, DE LA 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!

Suedezii se tem de scandari rasiste la meciul cu Romania. Temerea nordicilor este una nejustificata avand in vedere ca Romania a fost suspendata pentru alte abateri disciplinare, nu pentru rasism.

Totusi, Janne Andersson - selectionerul Suediei, a declarat ca si-a pregatit jucatorii in cazul in care vor exista astfel de incidente. De asemenea, antrenorul nordicilor a declarat si ca si-ar dori sa joace pe Arena Nationala daca Suedia se va califica la EURO.



"Nu e problema mare pentru noi. Speram sa nu se intample nimic maine, dar e important sa cunoastem regulile. Am discutat cu jucatorii despre pasii pe care ii vom urma daca vor exista astfel de incidente. Daca ne vom califica, cu siguranta mi-as dori sa joc aici la EURO. Foarte frumos stadionul", a declarat Janne Andersson la conferinta de presa.