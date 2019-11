MOTIVUL REAL pentru care Radu nu a fost convocat la nationala: Contra a EXPLODAT cand a aflat! Ce s-a intamplat la meciul cu Malta

ROMANIA - SUEDIA E VINERI, 15 NOIEMBRIE, IN DIRECT LA PRO TV, DE LA 21:45!

Ionut Radu nu a prins lotul nationalei pentru dubla capitala cu Suedia si Spania. Neconvocarea lui Radu a surprins chiar daca portarul roman a avut o perioada mai dificila la Genoa.

Din informatiile www.sport.ro, Cosmin Contra a fost extrem de nervos de atitudinea lui Radu la doua dintre meciurile din aceasta campanie, in special la meciul cu Malta. Tanarul portar, venit la lotul de seniori din postura de capitan al nationalei de tineret, a vociferat in cadrul grupului pentru ca nu i s-a acordat sansa sa apere nici macar in partida cu Malta si nici in confruntarea cu Insulele Feroe.

Radu a fost nemultumit de statutul sau in cadrul echipei, iar atitudinea goalkeeper-ului de la Genoa l-a deranjat pe Contra. Selectionerul a ales astfel sa-l lase pe Radu in afara listei pentru meciurile cu Suedia si Spania.