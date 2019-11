Budescu si Alibec, show total la nationala! L-au lasat MASCA pe Contra! Ce au facut la antrenament

Constantin Budescu si Denis Alibec au avut prim-planul la antrenamentul de aseara al tricolorilor.

Cei doi atacanti au facut spectacol la antrenamentul nationalei. Constantin Budescu a fost convocat ultima data in luna septembrie 2018, iar coechipierul sau de la Astra, Denis Alibec a absentat 2 ani de la nationala, ultimul sau meci fiind in 14 noiembrie 2014.

Reveniti in lot, Budescu si Alibec si-au aratat calitatea cu assist-uri si goluri spectaculoase. In ultimul clip postat pe pagina oficiala de Facebook a echipei nationale, Budescu inscrie un gol superb, iar Alibec l-a asistat senzational pe Razvan Marin cu un "no look pass".

Romania - Suedia se vede in direct vineri, 15 noiembrie, de la 21.45 la PRO TV.