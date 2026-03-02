FC Argeș a bătut-o pe Dinamo cu 1-0 și a obținut ultimul bilet pentru play-off, lăsând FCSB în afara primelor șase locuri pentru prima oară în istoria noului format al Superligii, cu play-off și play-out.

Din play-out, Gigi Becali râde de rivale: ”Dacă iau ei campionatul, în al doilea tur sunt afară”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur după ce a ratat în premieră prezența în ”TOP 6”. A anunțat schimbări la echipa sa, urmând să înființeze un departament de scouting în perioada următoare, dar și faptul că nu va mai avea intervenții publice până când echipa sa nu va ajunge în Conference League.

Printre altele, finanțatorul campioanei en-titre a râs de rivalele Dinamo și Rapid. Spune că CFR Cluj este singura echipă din play-off cu șanse la un parcurs bun în Champions League, deoarece dispune de un coeficient important adunat în ultimii ani.

„Hai să vedem cine câștigă campionatul. Dacă-l câștigă CFR, are ceva coeficient. Dacă-l câștigă Dinamo sau Rapid, al doilea tur afară! Aia e valoarea, coeficientul”, a spus Becali, la Prima Sport.

Chiar dacă va juca în play-out, FCSB poate ajunge, încă, în cupele europene. Dacă va încheia în zona primelor două clasate, campioana va trebui să învingă două echipe pentru a obține un loc în preliminariile Conference League.

FCSB va intra în play-out de pe locul șapte, astfel că își cunoaște deja prima adversară: va primi vizita celor de la Metaloglobus.