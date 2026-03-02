Scos din primul 11 la începutul lunii februarie, Ștefan Târnovanu are șanse mici să revină printre titulari la meciurile din play-out. Inițial, Gigi Becali transmitea că tânărul Matei Popa ar urma să fie folosit doar pentru meciurile rămase din sezonul regulat, însă acum, având în vedere și că următorii adversari vor fi mai accesibili, pare dispus să îi acorde în continuare credit goalkeeper-ului de 18 ani.

Matei Popa, în poarta lui FCSB și în play-out. Gigi Becali: "Târnovanu a luat goluri la mișto de la CFR"

După UTA Arad - FCSB 2-4, Gigi Becali a transmis că nu este interesat de situația lui Ștefan Târnovanu și că Matei Popa rămâne principala variantă pentru regula U21.

"Jucătorul U21? Rămâne Matei Popa, dar mai este și David Popa pe care l-am văzut în seara asta. Eu l-am văzut o singură dată și l-am adus la prima echipă. Ei nu îl văzuseră, ei îl văzuseră pe Toma. Mie mi se pare mai bun Toma. David Popa era acolo și eu nu îl vedeau.

Târnovanu? Fiecare om își face viața lui și situațiile lui. El are contract și gata. Nu îmi arde de Târnovanu, nu mă interesează mendrele lui Târnovanu. El trebuie să se gândească la situația lui când a luat golurile la mișto de la CFR", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Ultimul meci jucat de Târnovanu a fost pe 25 ianuarie, contra lui CFR Cluj, scor 1-4. Rămâne de văzut dacă va mai fi convocat la echipa națională pentru barajul cu Turcia, în condițiile în care FCSB nu plănuiește să mai mizeze pe serviciile sale până atunci.