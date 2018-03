"Meciul asta a fost mai complet decat cel cu Israelul". Concluziile lui Contra dupa cele doua victorii cu Israel si Suedia. Ce urmeaza pentru Romania

Romania 1-0 Suedia. Nationala a invins pe noul Oblemenco cu supergolul marcat de Dorin Rotariu. Cosmin Contra, selectionerul nationalei, a vorbit la final.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30 Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

"Ne-am adaptat la diverse probleme, ne-am antrenat in balon, apoi pe iarba artificiala, apoi pe iarba naturala. Am jucat in Israel la peste 30 de grade, apoi am venit in Romania la 3 grade! Au fost multe schimbari.

Era mai bine daca azi jucam pe gazonul de la antrenament, dar asta e.

Le-am zis baietilor ca trebuie sa ne maturizam si sa trecem peste probleme, sa fim puternici.

Din punctul meu de vedere au fost doua teste reusite. Eu cred ca acest meci a fost mai complet pentru noi decat cel din Israel. Toate felicitarile mele jucatorilor si sper ca aceasta victorie sa fie un nou inceput de drum pentru noi.

I-am batut pe suedezi dupa 35 de ani. Baietii au inteles ca fara sacrificiu si fara lupta nu reusesti. Cei care au intrat, au schimbat soarta partidei.

Am fost inspirat cu schimbarile in aceste doua meciuri, sper sa fiu la fel in continuare, pentru ca astfel de inspiratii pot aduce victorii si calificari.

Le-am zis baietilor inainte de meci ca trebuie sa ne luptam cu ei, ca sunt mai masivi, mai puternici. Cred ca am aratat ca suntem luptatori. Si am facut-o pe un teren greu, pentru ca toti baietii s-au plans de acest gazon.



Azi nu am tipat foarte mult, baietii au respectat foarte bine ce le-am zis inainte. Am fost mai linistit, pentru ca am vazut o echipa cu spirit de sacrificiu. Stiam ca vom castiga atunci cand am vazut asta.

Sunt mandru ca ii antrenez pe acesti baieti. Ei au crezut in ceea ce le zic eu si in ceea ce lucram.



Mai avem mult de munca, trebuie sa mai imbunatatim lucruri.

Am vazut inaintea meciului rezultatul de la U19, s-a vazut lipsa de experienta. Acea eliminare a influentat putin rezultatul. Dar si din infrangeri se invata si cred ca baietii merita felicitati pentru modul in care s-au luptat. Le-a lipsit experienta", a spus Cosmin Contra la PRO X.