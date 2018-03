MOMENT UNIC pentru Dennis Man: "De asta m-am apucat de fotbal! Nu mi-au tremurat genunchii!" "Perla" de zeci de milioane a Stelei a debutat la nationala

Romania 1-0 Suedia. Rotariu a adus victoria Romaniei in amicalul de la Craiova.

Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Dennis Man a debutat pentru echipa de seniori si a avut o ocazie importanta pe final de meci. Fotbalistul Stelei este fericit ca a jucat pentru prima data pentru echipa nationala si spune ca nu a avut deloc emotii in momentul in care a intrat pe teren.

"O seara minunata pentru mine, ma bucur ca am reusit sa debutez. Nu mi-au tremurat genunchii, de asta m-am apucat de fotbal. Este un vis devenit realitate si ma obliga sa muncesc mai mult. Sunt extrem de fericit pentru ca am castigat si am debutat.

Speram sa fiu convocat si sa joc pentru ca de asta muncesc zi de zi la echipa de club. Ne bucuram ca am adus atatia oameni la stadion si trebuie sa o tinem pe aceeasi linie", a declarat Dennis Man pentru ProTV.