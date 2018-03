"Inca nu m-am decis cum sa-l bat! Poate il fac KO, poate la puncte". Batalia declaratiilor intre Joshua si Parker a inceput | Meciul e sambata noapte, la ProTV

Un roman l-a facut tabou pe campionul greilor. Pictorul i-a facut un portret omului care l-a scos din box pe Klitschko.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Pictorul din Onesti e convins ca Joshua isi va apara centurile mondiale si i-a pregatit deja cadoul.

"In mai voi avea o expozitie la Londra, ma voi intalni cu el acolo", a spus Vlad Marian.

Joshua s-a parfumat intr-un mall din Londra inaintea intalnirii cu Parker. Lupta e la ProTV, sambata spre duminica, de la miezul noptii.

"Daca as avea 20 de lire in buzunar, as paria ca Joshua il doboara pe Parker", a pus Joshua despre el.

"Il voi bate. Inca nu m-am decis cum o sa il bat. Daca va fi KO, daca va fi la puncte...", a raspuns Parker.