O noua victorie la scor pentru Rapidul lui Pancu si Niculae! Giulestenii continua batalia cu CSA Steaua. Cum arata clasamentul

Academia Rapid a facut scorul etapei in Liga a 4-a.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Academia Rapid a castigat cu 5-0 meciul cu AS Tricolor si a urcat pe prima pozitie in Liga a 4-a cu 44 de puncte. Echipa antrenata de Constantin Schumacher a inceput mai greu partida, dar s-a dezlantuit pe final.

La pauza a fost doar 1-0 pentru Rapid, dupa golul marcat de Pancu. Rapidistii s-au trezit la vestiare, iar partea a doua a adus spectacolul pe Giulesti.

Maftei a facut 2-0, dupa aproape o ora de joc, iar Grigore, Durita si Vlada au completat lista marcatorilor. AS Tricolor ocupa locul 2 cu 42 de puncte, in timp ce CSA Steaua este pe locul 3 cu 41 de puncte cu 2 meciuri in minus.