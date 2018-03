Reactia lui Rotariu dupa supergolul cu Suedia, primul pentru el la nationala: "E maret sa bati echipa care a invins Italia! Asteptam meciurile oficiale"

Romania a reusit sa o invinga pe Suedia intr-un meci amical. cu scorul de 1-0, prin golul lui Dorin Rotariu (minutul 57).

Cosmin Contra este la a doua victorie din 2018, iar echipa pare sa fie din ce in ce mai puternica. A fost o seara a premierelor. Dennis Man si Ionut Nedelcearu au debutat pentru echipa nationala, iar Dorin Rotariu a inscris primul sau gol in tricoul Romaniei.

"A fost un meci greu, nu ma consider erou. Am fost inspirat, puteam sa sutez prost. Important e ca am fost agresivi. Suedia e o echipa nordica foarte buna, a invins italia, probabil este un lucru foarte mare sa invingi o echipa ca Suedia. In aceasta seara am fost inspirati, am avut imaginatie si ne-a iesit totul.

A trecut mult timp de la Mondial, in schimb, la echipa mare, am dovedit ca suntem o echipa buna si abia asteptam meciurile oficiale. Sunt obisnuit cu aceste meciuri cu o agresivitate excesiva. Sunt exact ca cele din Belgia.

Este prima mea convocare, cel mai important lucru este atunci cand castigi. Alta este cand incepi cu un alt anterenor nou si castigi, ai mai multa incredere. Vreau mai mult ca joc, niciodata nu o sa fiu multumit de jocul meu" , a spus Dorin Rotariu pentru PRO X.