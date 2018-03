11 concluzii dupa Romania 1-0 Suedia. Cine a confirmat, cine a dezamagit si ce s-a intamplat pe stadionul din Craiova

Ion Alexandru a extras 11 idei din meciul Romaniei cu Suedia, incheiat 1-0, cu golul lui Rotariu.

1. Momentul de reculegere a fost emotionant, asa cum merita un om de toata isprava si fundas de talia lui Nae Tilihoi.

2. Olteanul Mitrita a demonstrat ca merita sa fie la echipa nationala. Are tehnica, agresivitate si viziune!

3. Rotariu a aratat in sfarsit ce astept de la el de mai multi ani, sange rece si spirit de lupta! Valoare stiam deja ca are.

4. Suedezii au venit la Craiova fara oamenii care au eliminat si au facut de ras Italia si asta s-a vazut. Tatarusanu a avut emotii mai mari la momentul de reculegere decat in primele 70 de minute. A fost inspirat la marea ocazie a lui Guidetti.

