VIDEO | Morutan nu a stiut cum sa se ascunda dupa infrangerea dramatica a Romaniei U19. Cum a plecat de la stadion

Romania U19 1-2 Ucraina U19. Echipa nationala de tineret U19 a ratat calificarea la Campionatul European dupa ce a luat gol in minutul 90+2.

Olimpiu Morutan a deschis scorul in favoarea Romaniei in minutul 77, iar la acel scor Romania era la EURO. Mijlocasul a uitat, insa, ca avea un galben si, in euforia momentului, si-a dat tricoul jos, fiind eliminat.

Ucrainienii au egalat in minutul 84. Chiar si atunci era Romania calificata.

Finalul a fost, insa, cat se poate de dramatic, iar oaspetii au presat si au reusit sa mai inscrie o data in minutul 90+2.

La final, jucatorii Romaniei au fost daramati. Olimpiu Morutan nu a stiut cum sa se ascunda.