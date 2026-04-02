După încă o campanie ratată pentru România, încheiată cu eșecul din barajul pentru Campionatul Mondial 2026, fostul fotbalist Adrian Pitu, în prezent observator al LPF, a vorbit despre Ianis Hagi.

Mijlocașul a fost titular în meciul decisiv cu Turcia și a purtat chiar banderola de căpitan, însă România a pierdut cu 0-1. Ulterior, „tricolorii” au cedat și în amicalul cu Slovacia, scor 0-2.

„Să nu te pună naiba să te compari cu taică-tu!”

Adrian Pitu a povestit că l-a întâlnit pe Ianis Hagi când acesta avea doar 17-18 ani și i-a transmis atunci un sfat direct, legat de comparațiile inevitabile cu tatăl său, Gheorghe Hagi.

„Ianis avea 17-18 ani când m-am întâlnit cu el. Mi-a zis Gică să vorbesc cu Ianis. Ne întâlnisem la un eveniment. I-am spus: «Să nu te pună naiba să te compari cu taică-tu vreodată în viață! Taică-tu e meteorit!». Mi-a zis că știe. I-am spus că are numele pe spate și că e foarte greu. Și peste tot s-a întâmplat la fel, fiul lui Johan Cruyff nu a ajuns la nivelul lui. E greu cu Gică, e un nume foarte greu”, a declarat Pitu pentru GSP.

După experiențe la Farul Constanța, ACF Fiorentina, KRC Genk, Rangers FC și Deportivo Alaves, Ianis Hagi a ajuns în toamna anului 2025 la Alanyaspor, liber de contract.

În actualul sezon, „Prințul” a bifat 25 de meciuri, în care a marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive. Pentru echipa națională a României, Ianis Hagi a ajuns la 53 de selecții și opt goluri marcate.