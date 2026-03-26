Selecționata lui Mircea Lucescu a ratat orice șansă de a se califica la Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada după eșecul de la Istanbul cu Turcia, de pe ”Beșiktaș Park”.

La capătul celor 90 de minute, reprezentativa lui Vincenzo Montello s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Ferdi Kadioglu din minutul 53, când Arda Guler i-a oferit un assist spectaculos din flancul drept.

Marius Șumudică a răbufnit după Turcia - România: ”Nici nu au transpirat”

Marius Șumudică, ultima dată antrenor în Arabia Saudită la Al Okhdood, a avut o reacție acidă după meciul de la Istanbul și a evidențiat că multe lucruri nu au fost la locul lor pe ”Beșiktaș Park”.

”Nu înțeleg de ce am început cu construcția de jos. Ne făceau pressing avansat. Nu aveam calitatea necesară să ieșim de acolo. Mijlocul terenului inexistent, pentru că de la nivelul fundașilor pe o construcție pe atac pozițional noi nu treceam de prima treime și nu ajungeau mingile la mijlocul terenului. Iar când am văzut că nu puteam construi, încercam minge lungă pe Bîrligea, unde ei câștigau, erau mai înalți.

Bîrligea n-are joc extraordinar de cap, nu e un pivot. Și, atunci, mijlocul terenului era prins între. Numai fileu. Din punctul ăsta de vedere, nu am câștigat nici mingea a doua, nu am deschis unghiuri și să avem o construcție adecvată când plecam cu mingea de jos, ne blocam fie la Drăgușin cu pase în afara terenului, fie la Burcă, fie întârziam la Bancu și ne blocau imediat. Limbajul corpului și așezarea jucătorilor nu dădeau următoarea soluție.

În situații de criză și de spațiu, limbajul corpului jucătorului trebuie să fie de așa natură încât să ai următoarea soluție. Când primește mingea nu trebuie să gândești unde vei juca, tu trebuie să știi deja unde joci. Și atunci să te așezi de așa natură încât să dai cursivitate jocului. Noi nu am făcut asta. Mie mi s-a părut o Turcie relaxată. Nici nu au transpirat. Tot timpul au simțit că vor controla jocul. Când tu te aperi cu Man și Mihăilă jos și faci 6 la linia de fund, este foarte greu ca tu să ajungi sus.

Dacă aduci orice echipa din România acum și le dai 10 contra 10 să facă 10 acțiuni pe poartă. Orice echipă din România. O luăm de la U Craiova până la ultima clasată, nu știu dacă contra unei echipe de juniori din 10 acțiuni marchează 3 goluri. E foarte greu când întreaga echipă adversă e în jumătatea adversă să îi desfaci când tu nu joci cu niciun vârf.

Problema e că am arătat rău. Eu am văzut o Turcie tot timpul în controlul jocului. Au făcut 500 și ceva de pase, iar tu ai făcut 250. Cu jumătate mai puțin decât ei. Automat te-ai retras și ai preferat lucrul ăsta”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.